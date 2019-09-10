14:44 (мск), источник: ТАСС
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Актер должен был приехать на премьеру
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Актер Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру
Вынуждены сообщить, что
из-занепредвиденных изменений в графике Джеки Чана визит актера 11 сентябряв Москву на премьеру фильма «Тайна печати дракона», к сожалению, не состоится.
Премьера фильма состоится. Картину представят продюсеры Алексей Петрухин, Сергей Сельянов, режиссер Олег Степченко, актеры Юрий Колокольников, Анна Чурина. Фильм выйдет в прокат 19 сентября, в нем также снялся Арнольд Шварценеггер и другие актеры.
В создании фильма были задействованы кинематографисты России, Китая, Европы и США. Согласно сюжету, английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, путь приводит его в Китай.
Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак», а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино. Он снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире.