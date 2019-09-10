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14:44 (мск), источник: ТАСС

Джеки Чан отменил свой визит в Россию

Актер должен был приехать на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».

Источник: AP 2019

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Актер Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона», сообщили во вторник ТАСС организаторы визита артиста:

Вынуждены сообщить, что из-за непредвиденных изменений в графике Джеки Чана визит актера 11 сентябряв Москву на премьеру фильма «Тайна печати дракона», к сожалению, не состоится.
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Премьера фильма состоится. Картину представят продюсеры Алексей Петрухин, Сергей Сельянов, режиссер Олег Степченко, актеры Юрий Колокольников, Анна Чурина. Фильм выйдет в прокат 19 сентября, в нем также снялся Арнольд Шварценеггер и другие актеры.

В создании фильма были задействованы кинематографисты России, Китая, Европы и США. Согласно сюжету, английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, путь приводит его в Китай.

Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак», а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино. Он снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актеров в мире.

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