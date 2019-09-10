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18:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Завистливая подруга Меган Маркл назвала ее манипуляторшей и эгоисткой

Австралийская телеведущая Лиззи Канди (Lizzie Cundy) назвала Меган Маркл манипуляторшей и отметила, что герцогиня Сассекская думает только о себе. Как сообщает издание The Mirror, австралийка высказалась о Маркл в эфире телепередачи «60 минут», куда ее пригласили в качестве гостьи.

Источник: AFP 2019

Канди утверждает, что раньше крепко дружила с герцогиней Сассекской, но после свадьбы с принцем Гарри та «резко изменилась». «Я даже не знала, что она знаменитость, когда мы познакомились. Она была очень веселой и фотографировалась со всеми, кто просил ее о совместном селфи», — отметила телеведущая. Она добавила, что Меган Маркл «искала парня среди знаменитостей и очень любила Англию».

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Телеведущая подчеркнула, что Меган Маркл, которую она видит в СМИ сейчас, «как будто стала другим человеком». Канди обвинила герцогиню Сассекскую в том, что она манипулировала окружающими, чтобы получить желаемое, и продолжает это делать. «Я хотела, чтобы она стала новой принцессой Дианой, и она все еще может это сделать. Только Диана все время думала о других, а Меган Маркл большую часть времени — только о себе», — заключила австралийка.

Ведущий передачи заподозрил, что Канди просто завидует подруге, но она отказалась это признать. Журналист Эндрю Мортон (Andrew Morton), который тоже присутствовал в студии, вступился за Меган Маркл. Он объяснил, что она была вынуждена измениться из-за строгих правил королевской семьи. Мортон добавил, что герцогиня Сассекская отлично справляется со своими обязанностями и достойна похвал, а не упреков.

Поклонники Меган Маркл в социальных сетях осудили поведение телеведущей. «Лиззи Канди говорит о Меган так злобно спустя год после того, как выложила фотку с ней. Что не так, Лиз? Злишься, что у тебя нет фоток посвежее с “подругой”?» — съязвил один из комментаторов. Другой добавил: «Лиззи Канди доит свою единственную встречу с Меган Маркл в 2013 году, стараясь выжать из нее все».

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