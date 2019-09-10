21:12 (мск), источник: Lenta.Ru
Вышел новый «дешевый» iPhone 11
Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новый «бюджетный» iPhone 11. Трансляция мероприятия велась на сайте компании.
Как и предполагалось, смартфон получил двойную камеру со сверхширокоугольным объективом. Основная имеет разрешение 12 мегапикселей. Вместе с тем, iPhone 11 получил режим ночной съемки, который работает примерно так же, как в Pixel 3 и других смартфонах. Фронтальная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с поддержкой 4К и записи видео в
iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и имеет такие же габариты. У него
По сравнению с iPhone Xr новый iPhone 11 работает на один час дольше.
Телефон будет доступен в шести цветах: белый, черный, желтый, зеленый, фиолетовый и красный. Стоимость iPhone 11 составляет 700 долларов (около 47 тысяч рублей) за минимальную комплектацию.