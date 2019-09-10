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21:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Вышел новый «дешевый» iPhone 11

Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новый «бюджетный» iPhone 11. Трансляция мероприятия велась на сайте компании.

Источник: AFP 2019

Как и предполагалось, смартфон получил двойную камеру со сверхширокоугольным объективом. Основная имеет разрешение 12 мегапикселей. Вместе с тем, iPhone 11 получил режим ночной съемки, который работает примерно так же, как в Pixel 3 и других смартфонах. Фронтальная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с поддержкой 4К и записи видео в слоу-мо. Также способна снимать широкоугольные снимки — для переключения режимов нужно просто повернуть смартфон.

iPhone 11 продолжает линейку iPhone Xr и имеет такие же габариты. У него по-прежнему корпус из алюминия и 6,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1792 на 828 точек. Новый процессор Apple A13 в компании называют «самым быстрым чипом в мире».

По сравнению с iPhone Xr новый iPhone 11 работает на один час дольше.

Телефон будет доступен в шести цветах: белый, черный, желтый, зеленый, фиолетовый и красный. Стоимость iPhone 11 составляет 700 долларов (около 47 тысяч рублей) за минимальную комплектацию.

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