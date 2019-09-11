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00:58 (мск), источник: Интерфакс

В антисанитарных камерах «Бутырки» и «Матросской тишины» обнаружили арестантов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы нашли арестантов в одной из ранее закрытых старинных башен следственного изолятора «Бутырка».

Источник: РИА "Новости"

«На территории СИЗО есть четыре старинные башни. Одна из них, в которую был заключен Емельян Пугачев, — сейчас музей, остальные три были закрыты несколько лет назад. При проверке поступившей в ОНК Москвы информации общественники выявили, что одна из башен эксплуатируется и там содержатся двое арестантов, подозреваемых в разбое», — сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

По его словам, люди находятся в камере площадью примерно 4 кв. метра.
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«В камере стоит двухъярусная кровать, напротив которой находится чаша Генуя (напольный унитаз без сидения — ИФ), не соблюдаются условия приватности. Из сломанного смесителя, у которого нет крана, постоянно льется вода. Стены в камере обшарпанные, а с этажа на этаж ведет крутая чугунная винтовая лестница. Не понятно, как вообще туда доставляется еда и ходят люди, потому что это небезопасно», — сказал Мельников.

Он отметил, что еще одни эксплуатируемые «казематы» члены ОНК нашли в СИЗО «Матросская тишина». «Это полуподвальные помещения с плесенью на стенах и грибком, а также чашей Генуя вместо нормальных унитазов. Кроме того, камеры находятся в непосредственной близости от туберкулезного блока», — добавил он.

По его словам, таких камер в СИЗО около 10 штук, их вместимость — от 6 до 12 человек.

Ни в одном из СИЗО членам ОНК не смогли дать объективного ответа, почему люди содержатся в небезопасных и антисанитарных камерах, которые максимум можно использовать как складские помещения и которые ранее были закрыты.
Иван Мельников
ответственный секретарь ОНК

«При этом дефицита свободных мест в нормальных камерах оба СИЗО не испытывают», — сказал Мельников, добавив, что ОНК рекомендовала руководству СИЗО не использовать эти камеры.

Официальным комментарием ФСИН «Интерфакс» пока не располагает.

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