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12:10 (мск), источник: Аргументы и факты

После хайпа. Как сейчас живут те, кто внезапно прославился?

Мама Люцифера стала гадалкой, Пельмень — Романом, а Руки-базуки ждут операции. Как сложилась судьба «героев на час»?

АиФ.ru собрал истории россиян, внезапно ставших знаменитыми.

«Рыба мечты»

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В 2011 году рыбак Виктор Гончаренко поймал огромную рыбу и стал известным. Его эмоциональный крик «Я-а-а-зь! Рыба моей мечты!» сняли на видео и выложили в Сеть его дети. Ролик моментально набрал популярность и десятки миллионов просмотров. Гончаренко стал знаменит благодаря искренности и харизме. Обычная добыча, попавшая в сети большого любителя рыбалки, стала объектом пародий, фотожаб и мемов. Группа «Ленинград» даже записала песню с таким названием.

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Его жизнь изменилась. Гончаренко стали приглашать в разные ток-шоу, а вскоре и вовсе сделали ведущим кулинарных программ. Сначала — «Язь. Перезагрузка», потом — «Язь против еды».

Виктор зарабатывал до 150 тысяч рублей в месяц. Но деньги не копил, а помогал четверым взрослым детям. Зато рыболов-любитель на съемках посмотрел мир: побывал в 20 странах, доехал даже до Африки. Когда популярность героя поутихла, программа перестала приносить доходы и ее закрыли.

Поймавший «рыбу мечты» рыбак выходил на сцену со звездами эстрады. Виктор Гончаренко вручил Диме Билану премию «Золотой граммофон». Статуэтку он вынес в сачке. После вручения в интервью певец выразил недовольство: почему ему вручал награду простой рыбак, пусть и с миллионами просмотров?

Азартный рыбак на замечания певца ответил: «Я и не должен всем нравиться». Дима Билан позже скандал замял: сказал, что лично познакомился с Виктором Николаевичем, даже подумывает записать с ним совместный клип и съездить на рыбалку.

Но Гончаренко уверяет: ничего подобного, с певцом он так и не встречался. Да и на рыбалку не поедет:

Рыбалка — это святое. Не хочу ехать на рыбалку с тем, кто простых людей не считает за людей.

Когда телевизионная карьера Виктора закончилась, он устроился кочегаром в котельную в селе Верховажье. Живет на небольшую зарплату, получает повышенную пенсию (в прошлом Гончаренко — милиционер), иногда за вознаграждение записывает поздравления для желающих.

Судя по его страницам в соцсетях, Гончаренко все так же любит рыбалку, часто выезжает на природу и радуется подрастающему внуку.

Родители Люцифера

В 2014 году пара Меньшиковых из Перми попала в новости. Молодые люди, относящие себя к сатанистам, назвали новорожденного сына Люцифером. Наталья потом объясняла, что беременность и роды проходили трудно и она дала зарок: если всё закончится хорошо, она назовет сына в честь покровителя. Так малыш стал Люциком.

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Позже у сатанистов родился второй сын: Вольдемар. Мать говорила, что это имя сочетается с Люцифером. А потом разразился скандал внутри семейства: бабушки и дедушки втайне от родителей покрестили в православие обоих детей. Так Люцифер стал Иваном. Наталья и Константин возмутились, рассорились со всей родней, но позже сменили гнев на милость: ничего не поделаешь уже, а родственники пригодятся.

А потом и в семействе Меньшиковых произошел разлад: Константин ушел к другой сатанистке. Наталья пробовала вернуть отца своих детей, и ей это периодически удавалось. Однако Константин метался между двумя женщинами. Мама Люцифера даже решилась на отчаянный шаг: пришла к разлучнице в надежде забрать супруга назад, однако он избил ее. Наталья обратилась в полицию. Чуть позже пара воссоединилась.

Сейчас Меньшикова зарабатывает на имени. В соцсети она создала и развивает паблик «Мама Люцифера (Mother of Lucifer)». Наталья предлагает за деньги проводить обряды: расклад на ситуацию, чистку восковыми отливами, гадание на картах таро. И даже обещает всего за 500 рублей «продать ритуал для вызова бесов с целью продажи души». «У меня нет какого-то секрета продажи души, просто я знакома с некоторыми бесами, которые этим не гнушаются, знаю их имена. Это может гарантировать, по крайней мере, что вас услышат и дадут знакответ», — пишет женщина.

Судя по отзывам, публикуемым Натальей, у нее нет отбоя от клиентов. Меньшикова даже предлагает повышенный прайс за срочность ответа.

На странице Натальи в соцсети — посты и о жизни детей, и о гаданиях. В рубрике «Халява» девушка дает бесплатные советы о том, как самостоятельно провести те или иные ритуалы.

Ведущая челябинского прогноза погоды

Недавно Лариса отметила юбилей. В очередной раз ей исполнилось 40 лет | Источник: Аргументы и факты

Когда на региональном телевидении впервые показали новую телеведущую прогноза погоды, никто и подумать не мог, что Лариса Сладкова станет мегазвездой. Челябинка считала, что она может донести до публики погоду по-новому, подчеркнуто сексуально. Экстравагантную ведущую отметили сразу: зрители разделились на тех, кто «впал в шок» от увиденного, и тех, кто хвалил ее нестандартный взгляд на унылый прогноз.

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В интервью АиФ.ru Лариса говорила, что всегда была яркой, длинноногой, длинноволосой, что почти не прибегала к услугам пластического хирурга: лишь увеличила на два размера грудь. Женщина стала так популярна, что не сходила с экранов, появляясь в многочисленных ток-шоу.

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Лариса переехала в столицу и все реже стала мелькать на экране. Стала вести подкаст о сексе на местной радиостанции. Но интерес к ней спадал.

И вдруг — новый скандал: Сладкова опубликовала снимок, где у нее синяк под глазом, и обвинила в рукоприкладстве Александра Серова. Причем представила его как бывшего любовника. Сладкова вновь попала на ток-шоу. Певец не пожелал общаться с Ларисой в эфире и бросил трубку.

Сейчас Лариса пишет в соцсетях, что ее экстравагантность — скорее сценический образ: «Года летят, а я все краше. Спасибо моим родителям (царство им небесное) за воспитание, за отличную генетику и шикарную породу. Я всегда была с пухлыми губами, длинными ногами, шикарными волосами, стройной, с красивой фигурой, ухоженной, шикарной! На ТВ я играю роль своей придуманной героини».

Роман стал Пельменем

Когда организаторы конкурса — предприятие по производству пельменей — озвучивали условия получения 200 кг продукта, наверняка и они не верили в успех. Предлагалось сменить имя и фамилию на название их продукции. Но 19-летний Роман Марсельевич Грошев из Троицка Челябинской области стал Пельменем Марсельевичем Кондольским.

Молодой человек в апреле предоставил свидетельство о смене имени. Все по-честному: условия розыгрыша выполнены. Роман говорил, что родственники не особо обрадовались его идее сменить имя на Пельмень. Однако паспортный стол не нашел повода отказать и выдал новые документы.

Но не прошло и полгода, как Пельмень захотел вернуть себе имя. Роман объяснил, что ему предстоит служба в армии и он не хочет призываться под именем Пельмень. Недавно он вернул прежнее имя.

Ногти, клыки, татуировки

Александр Шпак появился на экранах телевизоров и в Сети несколько лет назад. Спортивный тренер из Санкт-Петербурга выложил свои фотографии на фоне водоемов. На них он предстает в образе то ли дракона, то ли буддистской статуи. Все тело мужчины покрыто татуировками. Во рту — клыки. Глаза подведены жирной черной линией, ногти длинные.

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Одни восхищались фигурой и смелостью россиянина, другие резко критиковали его внешний вид: татуировки, импланты, «боевой раскрас».

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Шпак на хейтеров не реагировал, его популярность резко шла вверх. Мужчину приглашали на ток-шоу, его фотографии активно обсуждали в соцсетях. Александр, когда-то начинавший охранником, оказывается, не знал отбоя от женщин. Сейчас он живет с шестой официальной женой Иреной, которую называет Масей.

Шпак и его супруга живут в столице. Из Санкт-Петербурга они переехали около двух лет назад. Шпак объясняет переезд в Москву большей близостью к своим подписчикам. Александр активно развивает свои аккаунты в социальных сетях.

Большинство постов мужчины — о его взгляде на жизнь, некоторая часть — советы по приготовлению еды и рассказы о питомцах, собаках мелких пород.

Недавно Александр рассказал, что всерьез задумывается о поместье Шпаков в классических его традициях. Тогда, подчеркнул Шпак, он, возможно, захочет детей.

О том, на какие средства живет пара, мужчина не рассказывает. Он даже разместил обращение с просьбой не задавать этот вопрос. Шпак активно общается с подписчиками, отвечая на вопросы буквально каждого. Однако он заявил, что не выполняющих это его требование удалит и отправит в бан.

Руки-базуки

Кирилл Терешин из Пятигорска стал знаменитым, накачав бицепсы. Однако сделал он это не месяцами постоянных тренировок, а закачав в тело синтол: препарат для локального увеличения объема мыщц, состоящий в основном из синтетических масел. Молодой человек ввел состав, автором которого является сам.

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Его бицепсы стали огромными. Он признается: из-за непропорционально увеличенных рук сложно подобрать одежду.

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Недавно Руки-базуки успешно перенес операцию на варикоселе (варикозном расширении вен семенного канатика). С одной стороны, Терешин говорит, что не жалеет о том, что сделал со своим телом. С другой — признается, что руки отекают и сейчас ему требуется еще одна операция, на этот раз на бицепсах. Медицинская манипуляция стоит 3 миллиона рублей. Такую сумму он может выручить, продав квартиру, но делать это он пока не будет. Терешин надеется на помощь телеканалов: они обещали помочь с операцией.

Кирилл обрел популярность совсем недавно, но она быстро сошла на нет. Он успел заработать на квартиру в Подмосковье, куда переехал из Пятигорска. Молодой человек зарабатывал участием в ток-шоу, а теперь ведет социальные сети, размещает там рекламу, записывает поздравления на заказ. Терешин не скрывает, что его доходы упали. Но постоянно повторяет, что не планирует жить долго.

«Я не боюсь смерти, я все повидал», — говорит 23-летний Кирилл. Он утверждает, что интернет сделал его коммерческим проектом, а он сам этим воспользовался.

В июле он записал обращение, где рассказал, что, как только его руки станут обычными, его проект закончится.

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