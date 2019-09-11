12:10 (мск), источник: Аргументы и факты
После хайпа. Как сейчас живут те, кто внезапно прославился?
Мама Люцифера стала гадалкой, Пельмень — Романом, а
АиФ.ru собрал истории россиян, внезапно ставших знаменитыми.
В 2011 году рыбак Виктор Гончаренко поймал огромную рыбу и стал известным. Его эмоциональный крик «Я-а-а-зь! Рыба моей мечты!» сняли на видео и выложили в Сеть его дети. Ролик моментально набрал популярность и десятки миллионов просмотров. Гончаренко стал знаменит благодаря искренности и харизме. Обычная добыча, попавшая в сети большого любителя рыбалки, стала объектом пародий, фотожаб и мемов. Группа «Ленинград» даже записала песню с таким названием.
Его жизнь изменилась. Гончаренко стали приглашать в разные
Виктор зарабатывал до 150 тысяч рублей в месяц. Но деньги не копил, а помогал четверым взрослым детям. Зато
Поймавший «рыбу мечты» рыбак выходил на сцену со звездами эстрады. Виктор Гончаренко вручил Диме Билану премию «Золотой граммофон». Статуэтку он вынес в сачке. После вручения в интервью певец выразил недовольство: почему ему вручал награду простой рыбак, пусть и с миллионами просмотров?
Но Гончаренко уверяет: ничего подобного, с певцом он так и не встречался. Да и на рыбалку не поедет:
Рыбалка — это святое. Не хочу ехать на рыбалку с тем, кто простых людей не считает за людей.
Когда телевизионная карьера Виктора закончилась, он устроился кочегаром в котельную в селе Верховажье. Живет на небольшую зарплату, получает повышенную пенсию (в прошлом Гончаренко — милиционер), иногда за вознаграждение записывает поздравления для желающих.
Судя по его страницам в соцсетях, Гончаренко все так же любит рыбалку, часто выезжает на природу и радуется подрастающему внуку.
В 2014 году пара Меньшиковых из Перми попала в новости. Молодые люди, относящие себя к сатанистам, назвали новорожденного сына Люцифером. Наталья потом объясняла, что беременность и роды проходили трудно и она дала зарок: если всё закончится хорошо, она назовет сына в честь покровителя. Так малыш стал Люциком.
Позже у сатанистов родился второй сын: Вольдемар. Мать говорила, что это имя сочетается с Люцифером. А потом разразился скандал внутри семейства: бабушки и дедушки втайне от родителей покрестили в православие обоих детей. Так Люцифер стал Иваном. Наталья и Константин возмутились, рассорились со всей родней, но позже сменили гнев на милость: ничего не поделаешь уже, а родственники пригодятся.
А потом и в семействе Меньшиковых произошел разлад: Константин ушел к другой сатанистке. Наталья пробовала вернуть отца своих детей, и ей это периодически удавалось. Однако Константин метался между двумя женщинами. Мама Люцифера даже решилась на отчаянный шаг: пришла к разлучнице в надежде забрать супруга назад, однако он избил ее. Наталья обратилась в полицию. Чуть позже пара воссоединилась.
Сейчас Меньшикова зарабатывает на имени. В соцсети она создала и развивает паблик «Мама Люцифера (Mother of Lucifer)». Наталья предлагает за деньги проводить обряды: расклад на ситуацию, чистку восковыми отливами, гадание на картах таро. И даже обещает всего за 500 рублей «продать ритуал для вызова бесов с целью продажи души». «У меня нет
На странице Натальи в соцсети — посты и о жизни детей, и о гаданиях. В рубрике «Халява» девушка дает бесплатные советы о том, как самостоятельно провести те или иные ритуалы.
Когда на региональном телевидении впервые показали новую телеведущую прогноза погоды, никто и подумать не мог, что Лариса Сладкова станет мегазвездой. Челябинка считала, что она может донести до публики погоду
В интервью АиФ.ru Лариса говорила, что всегда была яркой, длинноногой, длинноволосой, что почти не прибегала к услугам пластического хирурга: лишь увеличила на два размера грудь. Женщина стала так популярна, что не сходила с экранов, появляясь в многочисленных
Лариса переехала в столицу и все реже стала мелькать на экране. Стала вести подкаст о сексе на местной радиостанции. Но интерес к ней спадал.
И вдруг — новый скандал: Сладкова опубликовала снимок, где у нее синяк под глазом, и обвинила в рукоприкладстве Александра Серова. Причем представила его как бывшего любовника. Сладкова вновь попала на
Сейчас Лариса пишет в соцсетях, что ее экстравагантность — скорее сценический образ: «Года летят, а я все краше. Спасибо моим родителям (царство им небесное) за воспитание, за отличную генетику и шикарную породу. Я всегда была с пухлыми губами, длинными ногами, шикарными волосами, стройной, с красивой фигурой, ухоженной, шикарной! На ТВ я играю роль своей придуманной героини».
Когда организаторы конкурса — предприятие по производству пельменей — озвучивали условия получения 200 кг продукта, наверняка и они не верили в успех. Предлагалось сменить имя и фамилию на название их продукции. Но 19-летний Роман Марсельевич Грошев из Троицка Челябинской области стал Пельменем Марсельевичем Кондольским.
Молодой человек в апреле предоставил свидетельство о смене имени. Все по-честному: условия розыгрыша выполнены. Роман говорил, что родственники не особо обрадовались его идее сменить имя на Пельмень. Однако паспортный стол не нашел повода отказать и выдал новые документы.
Но не прошло и полгода, как Пельмень захотел вернуть себе имя. Роман объяснил, что ему предстоит служба в армии и он не хочет призываться под именем Пельмень. Недавно он вернул прежнее имя.
Александр Шпак появился на экранах телевизоров и в Сети несколько лет назад. Спортивный тренер из
Одни восхищались фигурой и смелостью россиянина, другие резко критиковали его внешний вид: татуировки, импланты, «боевой раскрас».
Шпак на хейтеров не реагировал, его популярность резко шла вверх. Мужчину приглашали на
Шпак и его супруга живут в столице. Из
Большинство постов мужчины — о его взгляде на жизнь, некоторая часть — советы по приготовлению еды и рассказы о питомцах, собаках мелких пород.
О том, на какие средства живет пара, мужчина не рассказывает. Он даже разместил обращение с просьбой не задавать этот вопрос. Шпак активно общается с подписчиками, отвечая на вопросы буквально каждого. Однако он заявил, что не выполняющих это его требование удалит и отправит в бан.
Кирилл Терешин из Пятигорска стал знаменитым, накачав бицепсы. Однако сделал он это не месяцами постоянных тренировок, а закачав в тело синтол: препарат для локального увеличения объема мыщц, состоящий в основном из синтетических масел. Молодой человек ввел состав, автором которого является сам.
Его бицепсы стали огромными. Он признается:
Недавно
Кирилл обрел популярность совсем недавно, но она быстро сошла на нет. Он успел заработать на квартиру в Подмосковье, куда переехал из Пятигорска. Молодой человек зарабатывал участием в
«Я не боюсь смерти, я все повидал», — говорит 23-летний Кирилл. Он утверждает, что интернет сделал его коммерческим проектом, а он сам этим воспользовался.
В июле он записал обращение, где рассказал, что, как только его руки станут обычными, его проект закончится.