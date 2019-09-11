11:25 (мск), источник: Lenta.Ru
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Ровно 45 лет назад на советских экранах появился киножурнал «Ералаш», который стал любимым «сериалом» для нескольких поколений детей в СССР, а позднее — на всем постсоветском пространстве. Фамилии его постоянных героев Кипятков, Кукушкина, Баранкин, Бочкин, Перепелкина и Сидоров стали нарицательными и часто использовались в школьных анекдотах, а многочисленные юные актеры быстро превратились в селебрити. «Ералаш» по сути стал первой своеобразной «Фабрикой звезд» для самых маленьких: младшеклассники и дошкольники со всей страны пачками писали письма своим новым кумирам, а сами втайне мечтали сняться хоть в массовке в
Как сложилась судьба звезд культового киножурнала и что с ним происходит сейчас — в материале «Ленты.ру».
Идея создания альманаха принадлежала кинорежиссеру Алле Суриковой. Она направила председателю Госкино Филиппу Ермашу письмо с предложением, которое, по ее словам, «явилось результатом долгих раздумий о судьбе детского кино» — организовать для пионеров и младших школьников юмористический киножурнал «Фитилек». Позднее инициатива была направлена в ЦК КПСС и Союз кинематографистов. За киножурнал не хотела браться ни одна студия: «Деньги небольшие, работы много», — поясняла потом Сурикова. По ее словам, сотрудников студии имени Горького буквально заставили начать съемки. Основателями журнала стали администратор кинокартин Борис Грачевский и журналист и драматург Александр Хмелик. Последний тогда уже был известен как автор пьесы «Друг мой, Колька!» и главред объединения «Юность»: в своих произведениях он обращал внимание на внутренний мир школьников и призывал их сделать свою будущую жизнь необычной.
«Фитилек» должен был стать младшим братом всесоюзного журнала «Фитиль», где в коротких зарисовках высмеивались тунеядцы, бюрократы, изменники, пьяницы и взяточники, — те, кому советское общество объявило войну. Эпизоды демонстрировались в кино перед полнометражными фильмами.
Однако предложенное название для детского журнала не прижилось, и тогда 13-летняя дочь Хмелика Мария предложила название «Ералаш», означающее хаос и беспорядок. Именно его выбрали создатели.
В 1974 году в первых выпусках сценаристы «Ералаша» нередко использовали известные сюжеты. «Позорное пятно» из первого выпуска дословно повторяет стихотворение Агнии Барто о собрании школьников: младшеклассник Павлик выносит на всеобщее собрание актива вопрос о грязи на носу своего товарища. А эпизод «Слава Ивана Козловского» из второго выпуска стал экранизацией новеллы Виктора Драгунского о приключениях Дениса и его закадычного друга Мишки Слонова.
Порой современные литераторы писали сценарии специально для киножурнала: к примеру, автором
В первые годы существования «Ералаша» авторы всерьез рассматривали его как «Фитиль» для школьников: в каждом сюжете была доведенная до абсурда ситуация, которая ярко и понятно высмеивала то или иное явление. И точно так же создатели детского киножурнала приглашали к участию в съемках уже известных актеров — они с радостью соглашались на роли учителей и родителей.
Киноистории демонстрировались, как и «взрослый» «Фитиль», перед киносеансами. Каждый раз передача начиналась с фирменной рисованной заставки: желтые буквы на голубом экране, окруженные несколькими поколениями «зрителей» — школьники, их родители, бабушки и дедушки. За все время существования журнала художник Юрий Смирнов перерисовывал сюжет несколько раз, так как героев следовало «переодеть» в более современные наряды, однако в целом он оставался неизменным (за исключением последнего варианта, выполненного в формате компьютерной анимации). В 1980 году финальный титр «Конец» заменили на более подходящее для детей слово «Все!».
Известная
В позднесоветское время тематика сюжетов несколько сместилась: если раньше авторы старались демонстрировать острые конфликтные или абсурдные ситуации, в которых было легко показать детские характеры или взаимоотношения детей со взрослыми, позднее в «Ералаш» проникла романтика. Типичные герои будто выросли на несколько лет: теперь на экранах были не только маленькие хулиганы, подкладывающие кнопки учительницам и скрывающие двойки в дневниках, но и подростки, мучающиеся первой любовью и ревностью.
Для многих юных актеров киножурнал стал путевкой в «большое» кино. К примеру, актер Федор Стуков начинал карьеру в 1980-е именно в «Ералаше». Позднее он не раз появлялся в киножурнале, сменив амплуа
Яркая роль в серии под названием «Аукцион» привлекла внимание киношников к школьнику, и его пригласили на роль Коли Герасимова в фильме «Гостья из будущего», ставшего для советских детей культовым. Однако жизнь Фомкина внезапно оборвалась: после короткой карьеры в МХАТе он сменил несколько работ, покинул столицу, и, обосновав наконец свой быт во Владимире, погиб в бытовом пожаре в возрасте 26 лет. Печальной оказалась также судьба актера Максима Пучкова, сыгравшего в популярном сюжете «Вовка, добрая душа», который успел после «Ералаша» сняться в более чем десяти кинокартинах, однако скончался после продолжительной болезни.
На стыке двух десятилетий «Ералаш» пережил перерождение. Появившиеся в 1980-е абсурдные скетчи (самые известные — про
Взрослые артисты, в том числе музыканты, тоже были рады возможности сыграть классного руководителя, учителя или директора школы.
Тогда «Ералаш» стал первой «Фабрикой звезд» в России: в 1993 году в киножурнале снялся Александр Лойе, в 1997-м в главной роли сюжета «Врун» появился Сергей Лазарев, а в 1998-м в «Ералаше» засветилась Наталья Ионова (через пять лет она прославится под псевдонимом Глюкоза). Спустя год юная актриса Юлия Волкова сыграла в паре с Антоном Колесниковым: последний останется в кино, в то время как Волкова через некоторое время станет участницей дуэта «Тату».
Тогда же гимн «Ералаша» перезаписали при участии хора ансамбля «Непоседы», в котором пели Волкова и Лазарев, а также их будущие коллеги Влад Топалов, Елена Катина и Анастасия Задорожная. Последняя, по ее собственному признанию, изначально пробы в киножурнал с треском провалила, однако позднее ей удалось поучаствовать в съемках.
«Ералаш» того периода буквально усыпан «временными» приметами. Едва ли не в каждом выпуске появляются «Сникерсы» и «Кока-кола», а школьницы щеголяют не в коричневых платьицах, как раньше, но в модных коротких топах и с разноцветными резинками для волос. Дети внезапно стали еще современнее и раскрепощеннее: они провоцируют друг друга на признания в любви и жестоко разыгрывают одноклассников. После 20 лет «советских» декораций такие нововведения казались необыкновенными. Спустя несколько лет создатели предприняли попытку вернуть «Ералаш» в кинотеатры, подписав контракт на демонстрацию премьерных выпусков в одной из крупных сетей.
В 2000-е киножурнал продолжил курс на открытие новых звезд, попутно предоставляя площадку для уже состоявшихся знаменитостей. Например, в 2002 году сатирик Максим Галкин впервые попробовал себя в качестве актера в эпизоде «Студент». Сюжет в основном был завязан на заглавном герое: ученицы флиртовали с ним во время контрольной, чтобы смутить, и мужчине пришлось временно поменяться ролями со школьной уборщицей. С похожего скетча также началась фильмография комика и певца Александра Реввы — он сыграл
В последние годы сотрудники «Ералаша», в частности, один из создателей киножурнала Борис Грачевский жаловались на тяжелую финансовую ситуацию. По его словам, министерские бюджеты «Ералашу» существенно сократили, и это сильно помешало работе: к примеру, ему стало сложнее привлекать к съемкам знаменитостей, которые требуют больших гонораров. Также от кризиса пострадали реквизит и локации. Однако слухи о закрытии проекта он отверг, назвал домыслы «глупостью».
В то же время поклонники киножурнала стали критиковать его, но не только за качество актеров и декораций: новые сюжеты кажутся им не то что несмешными, а скорее бессмысленными. Критики замечают, что советский «Ералаш» задал высокую планку, которую российскому кинопроизводству удавалось держать примерно 10−15 лет. Старые сюжеты они называют остроумными, поучительными и вневременными, а новые — вторичными и устаревшими.
В пользу этой точки зрения также говорит тот факт, что некоторые «новодельные» скетчи полностью повторяют сценки прошлых лет. К примеру,
Пародия? Сатира? Юмор? Нет! Современный «Ералаш», в котором, к слову, основоположником идей, видимо, является человек прошлой эпохи, где металлист — это
что-топозерское и крутое.
На изменения в «кухне» киножурнала намекнул также актер Станислав Садальский в ходе
Очень известный факт, что самое отвратительное — играть с детьми и животными, потому что они переигрывают. И дети были тогда талантливы. А сейчас Боря берет детей чиновников, детей нефтяных магнатов…
Грачевский вскрикнул и засмеялся. «Да-да, таких наглых детей, уже с этими детьми нестрашно играть!» — заключил Садальский. «За что я тебя люблю вот…» — начал автор киножурнала, улыбаясь. «За правду», — оборвал актер. В ответ Грачевский посмеялся и заявил, что Садальский всегда творит нечто «страшное» вне съемок, а «человеком» становится только в кадре.
В своих домыслах Садальский не одинок: создателей киножурнала часто упрекали в том, что они поставили производство на поток и превратили его в бизнес. Журналисты замечали, что за каждым
Несмотря на упомянутый диалог, Садальский признался, что ему всегда нравилось сниматься в «Ералаше», так как многие кинокартины со временем становятся неактуальными, а киножурнал «вечен» и неизменно приносит истинно народную славу. «Когда я звоню Садальскому, говорю: “Стас, привет”, он говорит: “Согласен”», — подтвердил Грачевский. Точку зрения актера поддержали многие известные артисты. Как бы ни относились к киножурналу, за 45 лет своего существования он стал историческим и культурным памятником кинопроизводства. Его значение и влияние трудно переоценить: «Ералаш» символизирует детство для нескольких поколений советских и российских детей. А превратятся ли современные выпуски в ностальгическое воспоминание для современных подростков — покажет время.
Софья Кадочникова