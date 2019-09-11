Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 15 лет трагедии: истории выживших в бесланской школе Тамерлану Тогузову сейчас 28. В свою разрушенную школу за 15 лет он пришел второй раз — по просьбе журналистов
Фоторепортажи
10Последствия урагана «Дориан» на Багамах
30Как прошел фестиваль Burning Man в Неваде
08:57 (мск), источник: Известия

Посол назвал число умерших в 2019 году на отдыхе в Турции россиян

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что 88 россиян скончались в Турции с начала туристического сезона в 2019 году, что связано с ростом турпотока из РФ.

Источник: Reuters

По его словам, также было зафиксировано порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Ерхов указал, что в 2018 году Турцию посетили около 6 млн россиян, тогда как в нынешнем, согласно прогнозу, этот показатель вырастет.

Он подчеркнул, что российские и турецкие ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности туристов, пресечения возникновения несчастных случаев.

Дипломат выразил надежду, что совместными усилиями удастся «переломить негативную тенденцию». При этом причины происходящего он назвал самыми банальными.

Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое.
Алексей Ерхов
посол РФ в Анкаре

Он также отметил, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с туристами, и призвал соблюдать правила дорожного движения.

Посол напомнил, что «употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких».

Россияне в 2019 году установили рекорд по посещаемости Турции и заняли первое место по числу иностранных прибытий. С января по июнь Турцию посетили более 2,7 млн российских туристов. Эти показатели на 13,9% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

30 июля директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, комментируя летальные исходы в Турции с участием россиян, в числе прочих причин назвал «экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают».

Читайте также
 Старые вопросы нового облика: чего ждать от МиГ-35
Держат лицом: чем новые смартфоны Apple отличаются от старых
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
В закрытых камерах «Бутырки» обнаружили арестантов
СМИ: Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Минобороны хочет взыскать с двух офицеров 600 миллионов
Сотрудники СК попали под санкции из-за пыток «Свидетелей Иеговы»
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Здоровье
7 ошибок, которые убивают желание Как сохранить привлекательность для своего партнёра и со временем не убить влечение друг к другу?
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Брутальный внедорожник «Рамс» — у него русские корни На автосалоне во Франкфурте нашлась одна любопытная новинка - концепт брутального внедорожника под маркой «Рамс», а точнее, Ramsmobile
Кино
Боярская призналась, что «наигралась» в актерскую профессию 33-летняя актриса рада посвящать как можно больше времени семье и детям
Недвижимость
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Как выглядит внутри квартира стоимостью больше 100 млн рублей
Это шедеврально: знаменитая Ла Педрера совмещает статус памятника и жилого дома
Дети
С чем ходили в школу дети в СССР: ностальгическая фотоподборка Деревянные пеналы, «классические» прописи и краски, которые пахли так, что хотелось их съесть
Леди
Собчак, Киркоров, Навка и другие звезды на премии GQ Знаменитостей наградили на ежегодной церемонии.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь