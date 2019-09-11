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13:52 (мск), источник: РИА Новости

Умер академик Энеев, благодаря которому состоялся полет Гагарина в космос

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Академик РАН Тимур Энеев, в свое время рассчитавший, что человека можно вернуть на Землю после космического полета, скончался на 95-м году жизни.

Источник: Федеральный журнал "Горец"

На сайте РАН указывается, что ученый умер 8 сентября.

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Он родился в Грозном 23 сентября 1924 года.

В 1950-х годах ученый занимался вопросами управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Результаты его расчетов были использованы при запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Помимо того, расчеты ученого по изменению орбиты спутника во время полета в верхних слоях атмосферы показали, что перегрузка и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта. Это открытие в последующем было учтено при запуске в космос в 1961 году Юрия Гагарина.

Также Энеев рассчитал схемы старта с околоземной орбиты межпланетных зондов.

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