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15:13 (мск), источник: Вести.Ru

В России отмечают День трезвости и День граненого стакана

11 сентября по всей стране отмечают Всероссийский день трезвости. Государственного статуса он не имеет, но проводится уже пять лет подряд — с 2014 года. Впрочем, история этого праздника в России куда более длинная, да и дату выбрали не случайно.

Источник: РИА "Новости"

Первое празднование Дня трезвости состоялось более 100 лет назад, в 1911 году, в Санкт-Петербурге, под лозунгом «В трезвости счастье народа». А в 1913 году этот день стал официальным праздником.

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С приходом советской власти празднование прекратилось, а возобновили традицию лишь в 2005 году. Дата праздника — 11 сентября — выбрана не случайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Пророк был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. В этот день соблюдается строгий пост.

В некоторых регионах, например, в Тюменской области, акции к празднику будут проходить на протяжении недели, а в Туве — в течение целого месяца. По решению руководства ряда регионов в День трезвости вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков.

На государственном уровне целенаправленно бороться с пьянством начали в 2009 году. Тогда был принят документ под названием «Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукции и профилактики алкоголизма на период до 2020 года».

Увеличение акцизов и установление минимальной цены на крепкие алкогольные напитки, ограничение времени и мест продажи алкоголя — все эти меры оказались довольно эффективными.

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По подсчетам Минздрава, за последние девять лет россияне стали в год потреблять почти вдвое меньше алкоголя: если в 2008 году этот показатель составлял 18 литров алкоголя в год в расчете на душу населения, то в 2017 он сократился до 10,3 литров. Россия находится на 14-м месте по потреблению литров спиртного на душу населения. А Молдова (15,2 литра), Литва и Чехия — лидеры по потреблению алкоголя.

По данным маркетологов на 2018 год в России больше всего пьют в Саратове, далее идут Ханты-Мансийск и Пермь. В топ-10 также вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Санкт-Петербург разместился на 11-м месте. Москва — на 16-й строчке. Казань оказалось в самом конце рейтинга, заняв 25-е место.

А вот эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя на первое место поставили жителей Ненецкого автономного округа (28,6 литра на человека в год), опередившие сахалинцев (28,3 литра) и магаданцев (28,3 литра). На четвертом месте оказалась Московская область, где потребление спиртного достигло 25,8 литра в год.

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Замкнула пятерку самых пьющих регионов Карелия (25,6 литра). Речь идет о спиртном, которое проходит через систему ЕГАИС. Самыми трезвыми регионами страны назывались республики Северного Кавказа — Чечня, Ингушетия и Дагестан, но это данные без учета производства домашнего вина.

Во всем мире в результате вредного употребления алкоголя ежегодно умирает более трех миллионов человек, что составляет почти 6 процентов от всех случаев смерти. Среди людей в возрасте 20−39 лет примерно 25 процентов всех случаев смерти связаны с алкоголем. Вредное употребление алкоголя является причинным фактором более чем 200 болезней.

Однако Россия все-таки уникальная страна. В День трезвости отмечают и День граненого стакана. Именно 11 сентября 1943 года на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан.

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