Шварценеггер подозревает Трампа в стремлении быть похожим на него

10:59 (мск), источник: ТАСС
«Я думаю, что он [Трамп] влюблен в меня», — иронически заявил Шварценеггер, отвечая на вопрос, почему нынешний глава государства упорно продолжает пикировки с ним в социальных сетях. «Такова действительность. Трамп хочет быть мной», — добавил он.
«Я не думаю, что он боится меня», — продолжал 72-летний Шварценеггер. «Но я помню, как в старые добрые времена на матчах по рестлингу он восхищался людьми с накачанными торсами и тем, как они прыгали на ринге и выполняли упражнения, требующие координации. Он испытывал огромное восхищение от искусства показывать товар лицом», — пояснил
Например, как играть в кино так, чтобы зрители верили, а фильм получался кассовым? Или как снять эпизод ленты так, чтобы задеть аудиторию за живое? Трампа, по словам Шварценеггера, также интересовало, как правильно держать себя во время интервью, чтобы вызвать полное доверие у широкой публики.
Пикировки между Трампом и Шварценеггером в Twitter не раз привлекали внимание СМИ. Президент США, в частности, неоднократно заострял внимание на низких рейтингах шоу «Ученик знаменитости». Трамп был уволен с передачи в 2015 году
В шоу «Ученик знаменитости» участвовали звезды, которые пытались собрать как можно больше денежных средств на нужды благотворительных организаций. Программа являлась ответвлением проекта «Ученик» (The Apprentice), где бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний Трампа.
Хотя Шварценеггер является республиканцем и два срока подряд в 2003—2011 годах избирался от этой партии на пост губернатора штата Калифорния, во время минувшей президентской гонки отказался поддержать кандидатуру Трампа. Актер пояснил тогда, что ставит благополучие страны выше, чем интересы партии. Шварценеггер не скрывал тогда, что симпатизирует Хиллари Клинтон, являвшейся кандидатом от демократов.
«Мистер Олимпия»
Родившийся в Австрии Шварценеггер с раннего детства занимался спортом: футболом, плаванием, боксом, а с 15 лет — культуризмом. В 1967 году впервые завоевал титул «Мистер Вселенная». Через год вновь получил это звание, но уже среди профессионалов (подтверждал его в 1969 году и 1970 году).
В 1968 году переехал в США (американское гражданство получил в 1983 году, сохранив гражданство Австрии), а в 1969 году выиграл соревнования
Кинокарьера
Известность к Шварценеггеру как к актеру пришла в 1982 году, когда вышел фильм в жанре фэнтези «Конан-варвар». С тех пор его основным амплуа стал
2 июня 1987 года была открыта звезда Шварценеггера на Аллее славы Голливуда.
В 2003 году вышел сиквел «Терминатор-3: Восстание машин», после которого Шварценеггер объявил об уходе из кинематографа и занялся политической деятельностью.
Покинув пост губернатора в 2011 году, Шварценеггер начал вновь сниматься в кино. В прокат вышли такие ленты с его участием, как боевики «Неудержимые 2» (2012), «Возвращение героя» (2013), «Терминатор: Генезис» (2015) и драматический триллер «Последствия» (2017).
Всего на счету актера порядка 60 ролей.