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12:29 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская планирует стать YouTube-блогером

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью РИА Новости рассказала о планах открыть свой видеоканал.

Источник: РИА Новости

По ее словам, в YouTube уже есть канал, где публикуются ее выступления и скоро в этом сервисе появится отдельный канал с ее шоу.

У меня много молодежи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому, думаю, что в ближайшее время появится такой канал. Там будет отдельная передача, которую буду вести я, может быть, раз в месяц.
Наталья Поклонская
подкаст РИА Новости «Как вы это делаете?»

По ее словам, в программе планируется обсуждать актуальные вопросы политики и международных отношений.

«Вот то, что актуально, то и будем обсуждать. Также будет подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан», — сказала депутат.

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