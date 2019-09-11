Дарья Донцова предложила вернуть в школы уроки Закона Божия

«Я считаю то, что в школах был отменен Закон Божий — это очень плохо для нашего подрастающего поколения. Россия всегда была православной, да. Есть дети-мусульмане, есть дети-иудеи. Как-то можно было бы решить этот вопрос и хотя бы сделать для детей в православных школах какие-то факультативы, внеклассные занятия, чтобы бабушки бы приходили и объясняли», — сказала Донцова на пресс-конференции, посвященной всероссийскому Дню трезвости.
В России в 2012 году был введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), он рассчитан на учащихся четвертых классов и предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. В РПЦ неоднократно предлагали расширить предмет и на другие года обучения, с пятого по девятый классы.
Русская православная церковь и Минздрав 11 сентября проводят всероссийский День трезвости. Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году в Петербурге, с 1914 года его начали отмечать регулярно. В СССР День трезвости не отмечался, традиция возобновилась в 2005 году. Праздник был восстановлен по инициативе Русской церкви, он не имеет государственного статуса.