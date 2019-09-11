15:33 (мск), источник: Lenta.Ru
Названа самая популярная одежда в мире
Специалисты платформы Lyst выяснили, какую одежду чаще всего покупают в разных странах мира. Об этом сообщается в
Эксперты составили рейтинг на основе поисковых запросов, осуществленных на платформе.
Выяснилось, что итальянки больше другой одежды и аксессуаров любят поясные сумки. У немок — востребованы парки и вещи из винила. В Дании женщины отдают предпочтение скандинавским брендам. Из одежды они выбирают чайные
Самые популярные запросы покупателей в России — ремни, рюкзаки, кроссовки, спортивные штаны, толстовки и кожаные куртки.
Среди брендов в Европе самым популярным
В том же материале Lyst специалисты отмечают, что спортивная обувь сейчас находится на пике популярности в России.