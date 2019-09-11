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16:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы

Опубликованы лучшие фотографии, присланные на конкурс фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2019. Этот конкурс, уже 50-й по счету, проходит в лондонском Музее естествознания. Его победители будут объявлены в октябре.

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Это пугающе странно и… невероятно красиво!

Источник: FRANK DESCHANDOL/WPY2019

Антенны на теле жука — не украшение, данное насекомому от природы, а гриб-паразит, зомбирующий своего носителя, полностью меняя его поведение.

Фоторепортаж
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Проникая в организм долгоносика, гриб оплетает его внутренние органы и берет их под контроль, заставляя носителя карабкаться по стеблю растения на комфортную для рассеивания спор гриба высоту.

Там насекомое погибает, а гриб, прорастая сквозь его тело им же и питаясь, приступает к размножению: капсулы на верхушке гриба лопаются и рассеивают многочисленные споры.

Автор снимка — французский фотограф Френк Дешандор — говорит, что его поразила необыкновенная симметрия этого организма, она заставила его сделать снимок, который был номинирован жюри конкурса на звание лучшего снимка дикой природы 2019 года в категории «Грибы и растения».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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