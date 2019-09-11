Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы

Антенны на теле жука — не украшение, данное насекомому от природы, а гриб-паразит, зомбирующий своего носителя, полностью меняя его поведение.
Проникая в организм долгоносика, гриб оплетает его внутренние органы и берет их под контроль, заставляя носителя карабкаться по стеблю растения на комфортную для рассеивания спор гриба высоту.
Там насекомое погибает, а гриб, прорастая сквозь его тело им же и питаясь, приступает к размножению: капсулы на верхушке гриба лопаются и рассеивают многочисленные споры.
Автор снимка — французский фотограф Френк Дешандор — говорит, что его поразила необыкновенная симметрия этого организма, она заставила его сделать снимок, который был номинирован жюри конкурса на звание лучшего снимка дикой природы 2019 года в категории «Грибы и растения».