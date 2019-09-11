16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парашютист побрился в воздухе на высоте более 3 тысяч метров (видео)
Так он отпраздновал свой 400-й прыжок.
30-летний Майк Шарки отращивал свою бороду более семи лет, но в сентябре 2019 года решил с ней распрощаться довольно оригинальным способом — он побрился, летя высоко над землей.
Дело в том, что Майк профессионально занимается парашютным спортом, и в сентябре он совершил свой 400-й прыжок, во время которого и решил сделать
Вместе с друзьями Ником Черминаро и Мэттом Коллинзом Майк прыгнул с парашютом над Тунханноком в американском штате Пенсильвания. Мэтту он вручил электробритву и доверил бритье своей густой бороды.
В итоге на землю Шарки спустился совсем другим человеком.
Екатерина Гура