AWWWW ❤️ https://t.co/fOluU3HZTi— Metro (@MetroUK) September 10, 2019
17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пара, родившаяся в одно время в одном месте, отпраздновала 40 лет брака
Это и есть судьба.
61-летние Рассел Кук и Сьюзан Уорт из Великобритании поделились с журналистами своей необычной историей любви, которая длится практически всю их жизнь.
Их мамы тогда общались, но поддерживать тесное общение после выписки не стали. Получилось, что Рассел и Сьюзан не знали друг друга до 13 лет. Тогда девочка и ее семья переехали в новый дом в Уоллсенд в графстве Нортумберленд, и оказалось, что Рассел и его семья живут по соседству. Подростки начали ходить в одну школу, а вскоре стали встречаться. В 21 год они решили пожениться и с тех пор провели вместе 40 счастливых лет.
В интервью журналистам Metro Сьюзан сказала, что всю жизнь обстоятельства сводили их с Расселом вместе, и она уверена, что они были предназначены друг другу судьбой.
Екатерина Гура