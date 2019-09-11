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17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пара, родившаяся в одно время в одном месте, отпраздновала 40 лет брака

Это и есть судьба.

61-летние Рассел Кук и Сьюзан Уорт из Великобритании поделились с журналистами своей необычной историей любви, которая длится практически всю их жизнь.

Дело в том, что будущие супруги впервые встретились еще при рождении. Они оба появились на свет 14 августа 1958 года в родильном доме Уиллингтон с разницей в пару часов.

Их мамы тогда общались, но поддерживать тесное общение после выписки не стали. Получилось, что Рассел и Сьюзан не знали друг друга до 13 лет. Тогда девочка и ее семья переехали в новый дом в Уоллсенд в графстве Нортумберленд, и оказалось, что Рассел и его семья живут по соседству. Подростки начали ходить в одну школу, а вскоре стали встречаться. В 21 год они решили пожениться и с тех пор провели вместе 40 счастливых лет.

В интервью журналистам Metro Сьюзан сказала, что всю жизнь обстоятельства сводили их с Расселом вместе, и она уверена, что они были предназначены друг другу судьбой.

Екатерина Гура

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