19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дублерша Софи Тернер в «Игре престолов» рассказала, как ее путали с актрисой на съемках
Девушки невероятно похожи друг на друга.
После окончания популярного сериала «Игра престолов» актриса Софи Тернер, исполнившая роль рыжеволосой Сансы Старк, рассказала в одном из интервью о своей дублерше. Софи отметила, что девушка так на нее похожа, что даже Джо Джонас (тогда еще будущий муж Тернер) перепутал их и пытался поцеловать дублера.
Журналисты Daily Mail в середине сентября разыскали рыжеволосую напарницу Тернер и расспросили ее, как такое удивительное внешнее сходство отразилось на ее жизни.
22-летняя Лаура Батлер из Ирландии была дублершей Софи Тернер в «Игре престолов» с октября 2017 года. Девушка призналась, что раньше ей многие говорили о том, что она похожа на Сансу Старк, но она не придавала этому значения. Однако в 2017 году решила попробовать свои силы и записалась в агентство, которое занимается подбором двойников знаменитостей. Спустя пару месяцев Лауру заметили создатели сериала «Игра престолов».
Батлер отметила, что на съемочной площадке их с Софи путали практически все: даже коллеги и друзья. Когда в СМИ появилась информация о помолвке Тернер и Джонаса, то именно Батлер принимала поздравления от съемочной группы, которая не отличала девушек в гриме.
Лаура призналась журналистам, что и сама Софи была очень удивлена их сходству и первое время фотографировалась со своей дублершей.
Сейчас Батлер не стремится к популярности и не завидует знаменитостям. Во время съемок последнего сезона «Игры престолов» в Испании за Лаурой «охотились» поклонники и папарацци, которые принимали ее за Софи Тернер. И такое пристальное внимание, по словам девушки, сильно испортило ей жизнь на те пару недель съемок.
Екатерина Гура