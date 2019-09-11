Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Америка»: Трагедия в Калифорнии, ураган во Флориде и Пенс в Польше Ураган «Дориан» обрушился на Багамы, став самым сильным в истории региона. На очереди — материковые штаты
Фоторепортажи
12Мой милый корнет: как живет не самый обычный московский двор
10Последствия урагана «Дориан» на Багамах
19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дублерша Софи Тернер в «Игре престолов» рассказала, как ее путали с актрисой на съемках

Девушки невероятно похожи друг на друга.

После окончания популярного сериала «Игра престолов» актриса Софи Тернер, исполнившая роль рыжеволосой Сансы Старк, рассказала в одном из интервью о своей дублерше. Софи отметила, что девушка так на нее похожа, что даже Джо Джонас (тогда еще будущий муж Тернер) перепутал их и пытался поцеловать дублера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Журналисты Daily Mail в середине сентября разыскали рыжеволосую напарницу Тернер и расспросили ее, как такое удивительное внешнее сходство отразилось на ее жизни.

Во время загрузки произошла ошибка.

22-летняя Лаура Батлер из Ирландии была дублершей Софи Тернер в «Игре престолов» с октября 2017 года. Девушка призналась, что раньше ей многие говорили о том, что она похожа на Сансу Старк, но она не придавала этому значения. Однако в 2017 году решила попробовать свои силы и записалась в агентство, которое занимается подбором двойников знаменитостей. Спустя пару месяцев Лауру заметили создатели сериала «Игра престолов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Батлер отметила, что на съемочной площадке их с Софи путали практически все: даже коллеги и друзья. Когда в СМИ появилась информация о помолвке Тернер и Джонаса, то именно Батлер принимала поздравления от съемочной группы, которая не отличала девушек в гриме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лаура призналась журналистам, что и сама Софи была очень удивлена их сходству и первое время фотографировалась со своей дублершей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас Батлер не стремится к популярности и не завидует знаменитостям. Во время съемок последнего сезона «Игры престолов» в Испании за Лаурой «охотились» поклонники и папарацци, которые принимали ее за Софи Тернер. И такое пристальное внимание, по словам девушки, сильно испортило ей жизнь на те пару недель съемок.

Екатерина Гура

Читайте также
Переданный России зенитчик ДНР стал подозреваемым по делу MH17
Названа самая популярная одежда в мире
В небе над Нью-Йорком появились два световых столба (фото)
Умер ученый, благодаря которому Гагарин полетел в космос
После хайпа: как сейчас живут те, кто внезапно прославился
Средиземноморское побережье Испании оказалось под водой (фото)
Черные списки банков. Как в них попадают и как выйти
Здоровье
Ученые объяснили, почему с возрастом вы набираете вес Организм предпочитает не сжигать жиры, а запасать их.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
BMW X6 «живьем»: первые фото и впечатления Главная для нас премьера на стенде BMW — это новое поколение кроссовера Х6
Кино
Спасший 226 пассажиров пилот сказал, кто должен сыграть его Командир самолета «Уральских авиалиний» стал героем шоу «Вечерний Ургант»
Недвижимость
Москвичи разлюбили дачи
Известный певец построил дома для малоимущих, но их снесли. Почему?
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Дети
50-летняя Дженнифер Лопез готовится стать мамой в третий раз У звезды уже есть двое детей от предыдущих отношений
Леди
Собчак, Киркоров, Навка и другие звезды на премии GQ Знаменитостей наградили на ежегодной церемонии.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь