Развод, драка и слухи. Как Собчак и Богомолов дошли до свадьбы

Весь последний год российские таблоиды играли в увлекательную игру: делали предположения разной степени достоверности о том, что происходит в любовном треугольнике, состоящем из актера Максима Виторгана, режиссера Константина Богомолова и журналистки и актрисы Ксении Собчак. Многое, разумеется, не сбылось, но герои этой истории и сами создавали такие ситуации, которые волей-неволей подогревали интерес к этому обычному, по большому счету, случаю в актерской среде. Сейчас, пожалуй, уже можно констатировать: Собчак и Виторган, которые прожили в браке пять лет, развелись, а вот Собчак и Богомолов, наоборот, собираются жениться в ближайшее время.
Что было раньше?
Ксения Собчак — дочь известного политика, ведущая скандального телешоу «Дом-2» и просто светская львица, которая даже претендовала на звание «российской Пэрис Хилтон». Романов у неё было множество.
Из-за еще одного любовного треугольника — с участием Анастасии Волочковой и нефтяного магната Вячеслава Лейбмана — Собчак разругалась с балериной, причем эта вражда продолжалась более десяти лет. Кроме того, СМИ приписывали ей романы с Сергеем Капковым (в то время он был главой Департамента культуры Москвы) и оппозиционным политиком Ильёй Яшиным, вместе с которым Собчак ходила на акции протеста.
На одной из этих акций она познакомилась с актером Максимом Виторганом. Пара официально оформила отношения в феврале 2013 года, через три года у них родился сын Платон. Этот брак постоянно был в поле зрения таблоидов, и супруги регулярно опровергали различные слухи. Впрочем, Собчак и сама создавала причины для повышенного внимания к себе. Так, она была одним из кандидатов на президентских выборах 2018 года и стала четвертой из восьми претендентов: за неё отдали свои голоса почти 1,24 млн человек (1,68% от всех избирателей).
Появление Богомолова
Пристальное внимание прессы привело к тому, что слухи о возможном романе Ксении Собчак с известным режиссером Константином Богомоловым появились еще тогда, когда все участники этого треугольника стоически изображали на публике счастливую семейную жизнь: летом 2018 года. Правда, как раз в августе того года Богомолов официально развелся со своей женой, — актрисой Дарьей Мороз — но их расставание не выглядело чем-то особенным. И уж точно не было подготовкой к тому, что он начинает встречаться с Собчак.
Ближе к концу года догадки начали подтверждаться. Например, свидетели рассказывали, что Собчак и Богомолов вместе встречали Новый год, а до этого Собчак демонстративно села рядом с Богомоловым на премьере его спектакля по книге Виктора Пелевина «iPhuck 10». Но до поры до времени это всё были лишь слухи. И только скандальная драка между Богомоловым и Виторганом, случившаяся в конце января 2019 года, дала различным аналитикам в области звездных браков повод с уверенностью говорить, что одна семья распалась, а другая, возможно, скоро появится.
С дракой той, конечно, не всё ясно. Вроде бы Богомолов пострадал, Собчак его утешала, а Виторган потом опубликовал в меру раздраженный пост в соцсетях. Были предположения, что это инсценировка, ведь об инциденте написали все СМИ, а участники драки и Собчак как раз готовили к выходу новые проекты: телешоу, спектакль и сериал («Содержанки» Богомолова). Впрочем, официально никто ничего не комментировал, и истинная подоплека событий так и осталась неизвестной.
Навстречу свадьбе
Уже через полтора месяца всё стало на свои места. В марте было объявлено, что Собчак разводится с Виторганом и что они сохраняют между собой хорошие отношения ради сына. После этого Собчак и Богомолов больше не скрывались: они вместе приехали на кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи, появлялись и на других мероприятиях. В соцсетях замелькали совместные фотографии, а одно из видео с Собчак Богомолов подписал просто: «Я люблю тебя».
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В августе появились слухи о том, что готовится свадьба и что Собчак беременна. Беременность телеведущая опровергла, а вот подготовку к свадьбе обошла молчанием. Впрочем, долго скрывать такое в условиях Москвы оказалось невозможно.
По данным издания Starhit, торжество пройдет в центре Москвы, в торговом комплексе «Петровский пассаж». Эксперты «Комсомольской правды» посчитали, что подобная свадьба обойдется примерно в 16 млн рублей. Изданию также стало известно, что тамадой на свадьбе будет актер Игорь Верник, а всего приглашения получили около трехсот человек: среди них — Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с супругой, Земфира, Рената Литвинова и другие медийные персоны. Сама свадьба состоится, как сообщается, в пятницу, 13 сентября.