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09:42 (мск), источник: Известия

В Сети появилось видео с преображающейся в Малефисенту Джоли

В Сети стремительно набирает популярность видео, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты. Закулисный ролик опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram студия Disney.

На черно-белом видео актриса сначала показана без макияжа с двумя косичками, затем гримеры начинают делать ей прическу, тонировать кожу и прикреплять скулы. В финале ролика Джоли одевают рога и красят губы красной помады, а затем сама актриса надевает вставные клыки и предстает в образе своей героини.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего за несколько часов видео посмотрели более 1 млн пользователей. Поклонников впечатлило такое превращение, они оставили более 3 тыс. комментариев под записью. Многие догадывались, что скулы ненастоящие, остальные отмечали, что это видео вдохновляет их посмотреть фильм, пишет «РИА Новости».

«Малефисента: Владычица тьмы» выйдет в российский прокат 17 октября. Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.

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