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06:59 (мск), источник: ТАСС

Власти США хотят значительно ограничить продажу вейпов

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/ — Глава Минздрава США Алекс Азар сообщил, что из магазинов изымут курительные смеси «с мятными и ментоловыми ароматами, а также с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя».

Источник: AFP 2019

Власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками — вейпов. Об этом в среду сообщил журналистам американский министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

По его словам, ведется работа над документом, согласно которому из магазинов должны будут быть изъяты курительные смеси «с мятными и ментоловыми ароматами, а также с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя».

Когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) завершит разработку документа, мы начнем принимать меры принудительного характера по удалению такой продукции с рынка.
Алекс Азар

Запрет не затронет только электронные сигареты со вкусом обычного табака.

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После этого, по словам Азара, производители ароматизированных смесей должны будут обращаться в FDA, которая после проведения проверки сможет одобрить возвращение того или иного продукта на рынок при условии, что он соответствует всем стандартам, установленным законодательством.

Как отметил министр, на разработку документа у FDA уйдет еще несколько недель, через месяц после этого он вступит в силу.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия, влияют ли вейпы негативно на здоровье. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате курения электронных сигарет, приведшего к тяжелому респираторному заболеванию. Сейчас эксперты говорят уже о нескольких умерших по тем же причинам. Всего же властями страны было выявлено порядка 450 случаев подобных заболеваний в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах.

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