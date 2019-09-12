06:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Агенты с минтрудным будущим
Министерство предложило убрать посредников с пенсионного рынка.
Министерство труда считает необходимым отменить норму по потере инвестиционного дохода гражданами в случае досрочного перехода из одного пенсионного фонда в другой. Впрочем, для начала министерство хочет запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать агентов, функцию которых выполняют банки, страховщики, брокеры
Минтруд считает «необходимым внести изменения в законодательство с целью исключения финансовых потерь (в виде изъятия инвестиционного дохода или невосполнения убытков)» граждан в случае досрочной смены клиентами фондов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), сообщили вчера «Ъ» в министерстве. Его представитель отметил: «Принятие таких изменений будет способствовать усилению защиты прав граждан при формировании пенсионных накоплений».
Согласно действующему законодательству, гражданин имеет право переводить пенсионные накопления без потерь один раз в пять лет. В случае более частных переходов он лишается инвестиционного дохода, накопленного с момента предыдущего перехода. По данным Счетной палаты, с 2015 года граждане потеряли 108,4 млрд руб.
В ЦБ считают, что проблема теряемого гражданами инвестдохода должна быть решена
Пока это предложение Минтруда не обрело вид документа.
Это следует из разработанного им проекта поправок в закон «О НПФ» (с ними ознакомился «Ъ», его рассылку подтвердили в министерстве), который предполагает запрет для фондов «привлекать посредников (агентов) в целях заключения договоров об обязательном пенсионном страховании (ОПС)». Законопроект также предполагает отказ от одного из каналов подачи заявления в Пенсионный фонд России (ПФР) — через представителя, действующего на основании доверенности.
Таким образом, в случае принятия законопроекта подать заявление на смену фонда можно будет, лишь лично явившись в отделение ПФР либо отправив заявление через Единый портал госуслуг.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что штрафы, которые должны были ограничить досрочные переходы, по сути, не действуют: «Досрочные переходы стали основной формой смены страховщика».
Их доля составляет 98%. По мнению министерства, одной из причин такого количества подаваемых заявлений о досрочном переходе является финансовая заинтересованность агентов НПФ. Принимаемые же меры для ограждения граждан от недобросовестных практик недостаточны.
Предлагаемые нормы направлены на устранение рисков фальсификации заявлений о досрочном переходе, а также на недопущение введения в заблуждение граждан относительно последствий досрочной смены страховщика недобросовестными участниками пенсионного рынка через агентов НПФ.
В ЦБ заявили, что позиция по этому предложению пока не сформирована, в Минфине не ответили на запрос «Ъ».
По словам представителя НПФ «Сафмар», в случае принятия поправки к закону «О НПФ» начнут действовать «минимум со следующего года, а в этом году люди продолжат терять деньги». Поэтому, по его словам, сейчас «надо просто ограничить желание стимулировать граждан переходить досрочно, с потерей инвестдохода, и оплачивать только срочные переходы». «Инициатива Минтруда — это попытка найти простой ответ на сложный вопрос, поставленный перед правительством миллиардными потерями граждан», — говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его словам, запрет на деятельность агентов не будет способствовать осознанному выбору клиентами фонда, поскольку ОПС, как, например, и страхование имущества или добровольные пенсионные программы, — это продукт, о котором люди не думают, если им про него не рассказать. «Банки, страховщики, брокеры как раз и являются проводниками такой информации. Отменив продажи через них, мы просто уберем этот продукт из жизни россиян, и даже отмены штрафных санкций не понадобится», — отмечает господин Околеснов.
Илья Усов