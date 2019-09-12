Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После хайпаКак сейчас живут те, кто внезапно прославился?
Фоторепортажи
12Мой милый корнет: как живет не самый обычный московский двор
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
10:51 (мск), источник: РИА Новости

Каждый десятый россиянин лукавит, чтобы раньше уйти с работы, показал опрос

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Каждый десятый трудоустроенный россиянин (10%), отпрашиваясь с работы, выдумывает повод, а не называет реальную причину, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.

Источник: РИА Новости

По данным опроса, мужчины чуть чаще женщин выдумывают повод уйти с работы пораньше (11% против 8%).

Повод освободиться пораньше также чаще изобретают россияне до 24 лет (12%), а реже — в возрасте от 45 лет и старше (8%).

Новость
Работа мечты: компания будет платить за поедание пудингов

При этом 83% россиян ответили, что последний раз, чтобы уйти пораньше, называли реальную причину.

Среди причин чаще всего встречается поход к врачу (20%), вопросы, связанные с детьми (10%), оформление документов и семейные обстоятельства (по 5%), на похороны (3%).

Согласно опросу, женщины чаще мужчин отпрашиваются к врачу (24% против 15%) и по вопросам, связанным с детьми (13 против 7%). Мужчины чаще называли в качестве причины семейные обстоятельства (8 и 3%).

Опрос проводился среди тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет и имеющих постоянную работу в 304 населенных пунктах. Вопрос о реальности причины, по которой люди отпрашивались с работы, задавался 1,6 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих работу и отпрашивающихся с нее в 423 населенных пунктах.

 Поклонская получила другую должность
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Российские компании не хотят переходить на «четырехдневку»
Назван средний возраст россиян
Синоптики предупредили о резком похолодании
Умер актер из мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда»
В Антарктиде нашли «затерянную» пещеру
Развод, драка и слухи. Как Собчак и Богомолов дошли до свадьбы
Блогер рассказал о неудачной вылазке на объект «Роскосмоса»
Здоровье
Психологи выяснили, что самое важное в любви Женщины предпочитают мужчин, умеющих жалеть и сочувствовать.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Новая Skoda Octavia. Известна дата начала продаж в России Авто Mail.ru узнал, когда четвёртое поколение «Октавии» появится на нашем рынке
Кино
Спасший 226 пассажиров пилот сказал, кто должен сыграть его Командир самолета «Уральских авиалиний» стал героем шоу «Вечерний Ургант»
Недвижимость
Москвичи разлюбили дачи
Известный певец построил дома для малоимущих, но их снесли. Почему?
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Дети
Все, что нужно знать о прививках. В вопросах и ответах, мифах и фактах Каждый родитель желает своему ребенку добра и стремится делать то, что для него полезно
Леди
Алла Пугачева сделала селфи в кружевной комбинации Певица поделилась с фанатами новым снимком.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь