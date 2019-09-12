10:41 (мск), источник: РИА Новости
Блогер рассказал о неудачной вылазке на закрытый объект «Роскосмоса»
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. «Роскосмос» на днях заявил о массовом задержании посторонних на территории
Их обвинили в попытке вандализма, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что у задержанных нашли «кое-что интересное» и к тому же они иностранцы.
Кто и зачем залез на закрытую территорию предприятия, РИА Новости рассказал участник и инициатор вылазки — руфер и видеоблогер с 40 тысячами подписчиков на YouTube Даниил Пустовалов.
Сегодня НИЦ РКП — головной центр «Роскосмоса» по испытаниям жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок, исследованиям проблем старта
На территории, на которую проник Пустовалов с группой, ранее испытывали макет «Бурана». В 2006 году его утилизировали, но здание с камерой для тепловакуумных тестов космических кораблей осталось.
Сейчас площади сдают в аренду под производство и складирование труб, никакой
«Мы знали, что там заброшенный объект “Роскосмоса”. Мы собрались компанией, потому что обычно собираемся такими группами и посещаем закрытые объекты. Я вместе с одним товарищем снимал видеорепортаж — мы видеоблогеры. Другие снимали фотографии», — рассказал Пустовалов.
По его словам, всех интересовало посещение камеры вакуумных испытаний для «Бурана».
Мы собрались не только чтобы залезть
куда-то,но и чтобы выпить вечерком. Собрались, в электричке выпили и поехали необычно провести выходные.
Это не первый подобный опыт Пустовалова. На его странице во «ВКонтакте» и на YouTube выложены видео из Чернобыля, с заброшенных военных объектов, из подземных бункеров и метро, катакомб под Кремлем.
Всего в группе было 14 человек, и когда они проникли на территорию, их сразу заметила охрана. «Начали сотрудники кричать, и мы убежали», — говорит Пустовалов.
Задержали их уже в лесу.
Изначально в «Роскосмосе» заявляли, что задержали 17 человек (сначала троих, потом еще 14), а всего незаконно проникнуть на объект
Пустовалов не знаком с первой группой из трех нарушителей:
Мы до сих пор не знаем, кто это, хотя со всей тусовкой — сталкеры, диггеры, руферы — мы знакомы.
Вторую группу задержали
«Мы изначально не собирались 50 человек собирать, нас изначально было в чате девять человек, а там еще в итоге
После задержания группу отвезли в отделение полиции в поселке Власиха, где каждому выписали штраф в три тысячи рублей по статье о нарушении пропускного режима охраняемого объекта (Кодекс об административных правонарушениях).
После этого, ничего не изымая и не предъявляя новых обвинений, всех отпустили.
Пока блогеры были в отделении,
В понедельник глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что у проникших на территорию предприятия «кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами».
«Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересное», — уточнил он.
Сами руферы убеждают, что взяли с собой только фотоаппараты, рации для связи и диктофон. Никаких инструментов, которыми можно было бы совершить вандальные действия, убеждает Пустовалов, у них не было.
«Мы не взяли инструментов, чтобы
Слухи о том, что руферы взяли с собой пиротехнику, чтобы запускать фейерверки, он отвергает. Но без алкоголя не обошлось. «Алкоголь, конечно, был. Мы отдыхать туда ехали», — отметил Пустовалов.
Что касается иностранного гражданства задержанных, то один из них действительно оказался выходцем с Украины. В свое время он принимал друзей в Чернобыле, а в этот раз приехал в Россию. У полиции к нему вопросов не возникло, и после выплаты штрафа его тоже отпустили.
Это был мой первый объект «Роскосмоса», на который я попробовал пройти, и я понял, что
все-такиследят за этим. И внешне заброшенный объект может быть незаброшенным. Никому не рекомендую посещать подобные объекты, а в особенности объекты «Роскосмоса».
В то же время Пустовалов отметил, что если бы «Роскосмос» пошел ему навстречу и допустил на законных основаниях на территорию других своих предприятий, он бы снял хорошие репортажи для своего блога.