11:03 (мск), источник: Lenta.Ru
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Умер актер Джефф Фенхольт. Об этом сообщает американское издание TMZ.
Актер, исполнивший главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», скончался на 69-м году жизни. Отмечается, что мужчина был найден мертвым в собственном доме. Издание сообщает, что Фенхольт ранее жаловался на проблемы со здоровьем.
«Иисус Христос — суперзвезда» —
Фенхольт утверждал, что являлся вокалистом группы Black Sabbath и даже написал несколько песен для них, после чего ему не выплатили вознаграждение. Участники группы отрицают, что голос артиста был использован при записи альбома.
В 1987 году Фенхольт в составе христианского хора выступал в спорткомплексе «Олимпийский». Певец считал себя евангелистом, хотел построить карьеру баптистского проповедника. После прекращения выступлений у артиста появились проблемы с алкоголем и наркотиками.
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