10:43 (мск), источник: РИА Новости
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
В 2017 году с Земли обнаружили первый подобный объект — астероид 1I/Оумуамуа. Межзвездные кометы ранее не открывали.
В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комету C/2019 Q4 (Borisov) обнаружили с помощью телескопа 30 августа.
Она пролетает через Солнечную систему почти перпендикулярно плоскости эклиптики (орбитам планет). Отмечается, что наблюдения Борисова и, позже, других астрономов указывают на ее межзвездное происхождение.
Ученые продолжают наблюдать за объектом, который, по их данным, может быть порядка 20 километров в диаметре.
Борисов отметил, что перигелий новой кометы (ближайшее расстояние от Солнца) произойдет в конце 2019 — начале 2020 года, тогда комета станет ярче (примерно 14-я звездная величина).
Предварительно, она пройдет на расстоянии одной астрономической единицы (расстояние от Земли до Солнца) от нашей планеты и на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, то есть между орбитами Марса и Юпитера.
Позднее Борисов рассказал, что сделал открытие, используя
Он разместил в астрономическом чате фотографию телескопа с диаметром зеркала 65 см, позволяющий наблюдать объекты до 20-й звездной величины (человеческий глаз в ясную ночь при чистом и небе без засветки может наблюдать объекты до шестой звездной величины).