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10:43 (мск), источник: РИА Новости

Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.

Источник: Центр малых планет

В 2017 году с Земли обнаружили первый подобный объект — астероид 1I/Оумуамуа. Межзвездные кометы ранее не открывали.

В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комету C/2019 Q4 (Borisov) обнаружили с помощью телескопа 30 августа.

Она пролетает через Солнечную систему почти перпендикулярно плоскости эклиптики (орбитам планет). Отмечается, что наблюдения Борисова и, позже, других астрономов указывают на ее межзвездное происхождение.

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Ученые продолжают наблюдать за объектом, который, по их данным, может быть порядка 20 километров в диаметре.

Борисов отметил, что перигелий новой кометы (ближайшее расстояние от Солнца) произойдет в конце 2019 — начале 2020 года, тогда комета станет ярче (примерно 14-я звездная величина).

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Предварительно, она пройдет на расстоянии одной астрономической единицы (расстояние от Земли до Солнца) от нашей планеты и на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, то есть между орбитами Марса и Юпитера.

Позднее Борисов рассказал, что сделал открытие, используя телескоп-рефлектор собственного изготовления.

Он разместил в астрономическом чате фотографию телескопа с диаметром зеркала 65 см, позволяющий наблюдать объекты до 20-й звездной величины (человеческий глаз в ясную ночь при чистом и небе без засветки может наблюдать объекты до шестой звездной величины).

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