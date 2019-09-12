Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Дмитрий Медведев протестировал VR-шлем Премьер-министр России Дмитрий Медведев примерил шлем виртуальной реальности
Фоторепортажи
51Определены финалисты конкурса AGORA Awards 2019
27Новый облик Земли показали с воздуха
11:55 (мск), источник: РИА Новости

Певец Карел Готт сообщил, что у него острая лейкемия

ПРАГА, 12 сен — РИА Новости. Знаменитый чешский певец Карел Готт, которого во многих странах называют «чешским соловьем», сообщил в четверг журналистам, что врачи диагностировали ему острую лейкемию, и он начинает амбулаторное лечение в одной из пражских больниц.

Источник: РИА Новости

«Я не хотел никого обременять своими проблемами, я не такой человек, который о своей частной жизни, а особенно о состоянии здоровья, сообщает публике, чтобы получить ее сочувствие. Со своей болезнью я хотел разобраться сам вместе с коллективом медиков, вместе со своей женой и своими близкими. Но, отвечая на многочисленные вопросы, хочу сообщить, что примерно полтора года у меня обнаружили проблемы с кровообразованием, несмотря на разные способы лечения, в последние месяцы это перешло в острую лейкемию», — сказал Готт.

В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного годичного лечения он неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности, несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов.

В июле этого года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.

По данным местных СМИ, Карел Готт, наряду с хоккеистом Яромиром Ягром, является самым популярным гражданином Чехии. В мире проданы более 30 миллионов копий его дисков. У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Вместе со старшей, Шарлоттой, Готт снялся в фильме «Децибелы любви», записал две песни к фильмам-сказкам, а также исполнил песню «Сердца не гаснут» на одной из радиостанций.

В Советском Союзе, а позднее в России Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов, у него в РФ множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его «золотые диски».

Во время загрузки произошла ошибка.

Большой популярностью в мире пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма «Три орешка для Золушки». Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из известного в десятках стран многосерийного мультфильма «Пчелка Майя».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Поклонская получила другую должность
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Российские компании не хотят переходить на «четырехдневку»
Синоптики предупредили о резком похолодании
Назван средний возраст россиян
Умер актер из мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда»
Развод, драка и слухи. Как Собчак и Богомолов дошли до свадьбы
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника»
В Антарктиде нашли «затерянную» пещеру
Здоровье
Психологи выяснили, что самое важное в любви Женщины предпочитают мужчин, умеющих жалеть и сочувствовать.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Новая Skoda Octavia. Известна дата начала продаж в России Авто Mail.ru узнал, когда четвёртое поколение «Октавии» появится на нашем рынке
Кино
Спасший 226 пассажиров пилот сказал, кто должен сыграть его Командир самолета «Уральских авиалиний» стал героем шоу «Вечерний Ургант»
Недвижимость
Москвичи разлюбили дачи
Известный певец построил дома для малоимущих, но их снесли. Почему?
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Дети
Все, что нужно знать о прививках. В вопросах и ответах, мифах и фактах Каждый родитель желает своему ребенку добра и стремится делать то, что для него полезно
Леди
Собчак, Киркоров, Навка и другие звезды на премии GQ Знаменитостей наградили на ежегодной церемонии.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь