14:12 (мск), источник: Lenta.Ru
Рыбак выловил редчайшего двухцветного лобстера
Редкий двухцветный лобстер попался в сети рыбака на побережье штата Мэн в США. Об этом сообщает сайт UPI.
Половина лобстера окрашена в красный цвет, а другая — в коричневый. Подобный окрас встречается у одного ракообразного из 50 миллионов.
Свой необычный улов мужчина подарил местному Центру прибрежного рыболовства. Теперь лобстер живет в аквариуме, где им могут полюбоваться местные жители.
Вместе с ним посетители центра могут полюбоваться двумя желтыми лобстерами с черными пятнами и голубым лобстером.