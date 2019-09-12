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14:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Рыбак выловил редчайшего двухцветного лобстера

Редкий двухцветный лобстер попался в сети рыбака на побережье штата Мэн в США. Об этом сообщает сайт UPI.

Половина лобстера окрашена в красный цвет, а другая — в коричневый. Подобный окрас встречается у одного ракообразного из 50 миллионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свой необычный улов мужчина подарил местному Центру прибрежного рыболовства. Теперь лобстер живет в аквариуме, где им могут полюбоваться местные жители.

Вместе с ним посетители центра могут полюбоваться двумя желтыми лобстерами с черными пятнами и голубым лобстером.

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