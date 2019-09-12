15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Власти итальянского региона Молизе обещают €700 ежемесячно тем, кто сюда переедет
Местные не хотят жить в деревнях.
Итальянские чиновники решили «оживить» регион Молизе на юге страны с помощью притока новых людей. Дело в том, что за последние пять лет отсюда уехало почти 9 тысяч итальянцев: многие покидают деревни и небольшие города и уезжают в мегаполисы в поисках лучшей жизни.
Сейчас в регионе проживает около 305 тысяч человек, и, чтобы не дать ему окончательно опустеть, местные чиновники намерены привлечь сюда новых людей. Всем, кто захочет сюда переехать, власти будут ежемесячно на протяжение трех лет выплачивать материальную помощь в размере 700 евро на человека, сообщает The Guardian.
Однако к приезжим есть несколько требований.
По словам главы Молизе Донато Тома, бизнес может быть каким угодно — главное, чтобы он способствовал развитию деревни и был полезен местным жителям.
Кроме того, итальянские власти будут отдельно спонсировать и маленькие деревушки — ежемесячно их бюджет будут пополнять из региональной казны на 10 тысяч евро.
Екатерина Гура