16:35 (мск), источник: Интерфакс
Минпросвещения запретило выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Минпросвещения России считает, что школьники должны придерживаться делового стиля на занятиях, но
В министерстве отметили, что «внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер». Такое требование содержится в действующих актах о соответствующих требованиях для всех регионов, напомнили в ведомстве.
Однако отметим недопустимость
каких-либопрепятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу.
Ранее стало известно о конфликте между учеником и руководством школы в городе Сосновоборска Красноярского края. Учитель сделал замечание четверокласснику