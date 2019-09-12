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16:35 (мск), источник: Интерфакс

Минпросвещения запретило выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Минпросвещения России считает, что школьники должны придерживаться делового стиля на занятиях, но из-за того, что они этого стиля не придерживаются, руководство школ не должно лишать их права посещать уроки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в четверг.

Источник: РИА "Новости"

В министерстве отметили, что «внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер». Такое требование содержится в действующих актах о соответствующих требованиях для всех регионов, напомнили в ведомстве.

Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу.
Минпросвещения

Ранее стало известно о конфликте между учеником и руководством школы в городе Сосновоборска Красноярского края. Учитель сделал замечание четверокласснику из-за прически, затем, по данным журналистов, школьная администрация поставила родителей школьника перед выбором: или исполнять требование учителя, или переводить ребенка на домашнее обучение. Конфликт вызвал резонанс, пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ (СКР) сообщила о начале доследственной проверки.

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