Дима Билан после скандала снова выступит в Самаре 29 сентября

Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».
Билан в видеообращении в его Instagram извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и «не рассчитал». Певец пообещал в ближайшее время дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице — необходимый для лечения детей аппарат.
«Вчера звонила Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию Всемирному дню халяль», — написал Азаров в своем Instagram.
По его словам, он «не думал, что придется вмешаться в ситуацию, но, учитывая количество полученных обращений, иначе поступить не мог».
«Для многих людей День города — это долгожданный семейный праздник, отчего возмущения каждого земляка мне близки и понятны, так же, как и чувство гордости, стоящее за ними. И все же совершить ошибку намного легче, чем ее признать и предложить приехать снова с бесплатным концертом — за это Дима точно заслужил второй шанс», — считает глава региона.
Азаров уверен, что жители Самары примут извинения, так как «отличаются добротой и отходчивостью». «Надеюсь, на новом выступлении все будет хорошо, и в городе в очередной раз пройдут интересные выходные!» — добавил губернатор.