Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После хайпаКак сейчас живут те, кто внезапно прославился?
Фоторепортажи
27Новый облик Земли показали с воздуха
51Определены финалисты конкурса AGORA Awards 2019
09:48 (мск), источник: РИА Новости

Noize MC в стихах высмеял «словоблудие» и «бездарность» Шнурова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram.

Источник: РИА Новости

«Аккорд четвертый на гитаре// Рукой не в силах отыскать,// В притворном скачете угаре,// Вздымая вихри из песка», — говорит музыкант.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»

По словам рэпера, приемы Шнурова «несвежи», как и все его «словоблудие». При этом Noize MC сравнивает лидера «Ленинграда» с творцом, который «всегда бунтарь в душе» и «занят лишь глубинной сутью».

«Все это точно не про Вас// И Ваш бездарный перформанс,// Что в плане духа сделан грязной левой пяткой// Так пусть дуэль рассудит нас», — отмечает Алексеев.

Ролик Noize MC был опубликован в преддверии музыкального поединка между ним и Шнуровым Red Bull SoundClash за «титул благороднейшего поэта современности», намеченного на 23 ноября.

Читайте также
 Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Заслуженный артист разбил Шнурова в пух и прах
Пенсии разошлись по частным фондам
Федеральная налоговая служба заблокировала счета Киркорова
Немецкое издание назвало «проклятым» наследие советских войск
Литва впервые закупила партию СПГ из России
В России не будут отменять восьмичасовой рабочий день
Апокалипсис в заливе. Реальна ли война между Ираном и США?
Растительное мясо набирает популярность в России
Здоровье
Из аптек изымается популярный антибиотик Решение касается двух серий препарата.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Автосалон во Франкфурте — главные новинки для России В основном это кроссоверы, но есть и электромобиль!
Кино
Мороз показала «беременный» живот на съемках нового сериала Актриса снимается в новой комедии «Триада» вместе с Любовью Аксеновой и Борисом Дергачевым
Недвижимость
Москвичи разлюбили дачи
Известный певец построил дома для малоимущих, но их снесли. Почему?
Риелторы назвали легкие способы потерять квартиру
Двушка в сталинке, в которой разместили все, что хотели
Популярные темы на «Детях»
не сдал ОГЭ по математике 194
Что сейчас дарят на свадьбу? 178
Групповая несовместимость 130
Муж объелся груш после рождения ребенка 122
Леди
В гостях: как выглядит двухэтажная квартира Климовой Рассказываем о жилье актрисы Екатерины Климовой. И показываем фотографии ее квартиры.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь