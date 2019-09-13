Noize MC в стихах высмеял «словоблудие» и «бездарность» Шнурова

«Аккорд четвертый на гитаре// Рукой не в силах отыскать,// В притворном скачете угаре,// Вздымая вихри из песка», — говорит музыкант.
По словам рэпера, приемы Шнурова «несвежи», как и все его «словоблудие». При этом Noize MC сравнивает лидера «Ленинграда» с творцом, который «всегда бунтарь в душе» и «занят лишь глубинной сутью».
«Все это точно не про Вас// И Ваш бездарный перформанс,// Что в плане духа сделан грязной левой пяткой// Так пусть дуэль рассудит нас», — отмечает Алексеев.
Ролик Noize MC был опубликован в преддверии музыкального поединка между ним и Шнуровым Red Bull SoundClash за «титул благороднейшего поэта современности», намеченного на 23 ноября.