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08:42 (мск), источник: Интерфакс

В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — В Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой самым абсурдным научным открытиям года, сообщает в пятницу «Русская служба Би-би-си».

В номинации «Биология» победила международная группа исследователей из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии. Они выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

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Шнобелевскую премию в номинации «Физика» получили двое ученых из Тайваня за исследование о том, почему вомбаты испражняются кубиками. Это вторая премия ученых — первую они получили в 2015 году за исследование продолжительности мочеиспускания млекопитающих.

Премией в номинации «Медицина» наградили итальянского ученого за исследование, доказавшее, что пицца, приготовленная в Италии, снижает риск смерти от рака органов пищеварения.

В номинации «Медицинское образование» комитет отметил работу о том, как обучать студентов-медиков при помощи звуков для тренировки собак, к примеру цоканья языком.

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Премию в номинации «Анатомия» вручили группе французских исследователей за изучение «температурной асимметрии мошонки у обнаженных и одетых мужчин». Ученые выяснили, что у одетых мужчин левое яичко теплее правого. Исследование проводилось на французских почтальонах.

В номинации «Химия» победу одержал японский ученый, посчитавший, что пятилетний ребенок ежедневно выделяет примерно пол-литра слюны. Исследование проводилось на собственных детях ученого.

Лауреатом премии в номинации «Инженерное дело» стал иранский ученый, запатентовавший аппарат для смены подгузников.

Премия в номинации «Экономика» досталась нидерландским ученым за исследование о том, банкноты какой страны лучше всего переносят болезнетворные бактерии — победила Румыния.

Лауреатами премии мира стали ученые из Великобритании и Сингапура, попытавшимся измерить удовольствие от почесывания зудящего места.

В номинации «Психология» отметили немецкого ученого, исследовавшего корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.

Премию вручает журнал «Анналы невероятных исследований». Ученым вручили 10 трлн зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в стране (0,4 доллара США) и диплом. Победителей награждают настоящие нобелевские лауреаты.

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