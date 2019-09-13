В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию

В номинации «Биология» победила международная группа исследователей из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии. Они выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.
Шнобелевскую премию в номинации «Физика» получили двое ученых из Тайваня за исследование о том, почему вомбаты испражняются кубиками. Это вторая премия ученых — первую они получили в 2015 году за исследование продолжительности мочеиспускания млекопитающих.
Премией в номинации «Медицина» наградили итальянского ученого за исследование, доказавшее, что пицца, приготовленная в Италии, снижает риск смерти от рака органов пищеварения.
В номинации «Медицинское образование» комитет отметил работу о том, как обучать студентов-медиков при помощи звуков для тренировки собак, к примеру цоканья языком.
Премию в номинации «Анатомия» вручили группе французских исследователей за изучение «температурной асимметрии мошонки у обнаженных и одетых мужчин». Ученые выяснили, что у одетых мужчин левое яичко теплее правого. Исследование проводилось на французских почтальонах.
В номинации «Химия» победу одержал японский ученый, посчитавший, что пятилетний ребенок ежедневно выделяет примерно пол-литра слюны. Исследование проводилось на собственных детях ученого.
Лауреатом премии в номинации «Инженерное дело» стал иранский ученый, запатентовавший аппарат для смены подгузников.
Премия в номинации «Экономика» досталась нидерландским ученым за исследование о том, банкноты какой страны лучше всего переносят болезнетворные бактерии — победила Румыния.
Лауреатами премии мира стали ученые из Великобритании и Сингапура, попытавшимся измерить удовольствие от почесывания зудящего места.
В номинации «Психология» отметили немецкого ученого, исследовавшего корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.
Премию вручает журнал «Анналы невероятных исследований». Ученым вручили 10 трлн зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в стране (0,4 доллара США) и диплом. Победителей награждают настоящие нобелевские лауреаты.