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09:25 (мск), источник: m24.ru

Федеральная налоговая служба заблокировала счета Киркорова

На 12 сентября счета певца заблокированы в двух банках.

Источник: Москва 24

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ Филиппа Киркорова, сообщает Агентство «Москва».

По данным, размещенным в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций, на 12 сентября счета певца заблокированы в Сбербанке и «СДМ-Банке».

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Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак, в свою очередь, опроверг эту информацию. «Первый раз слышу о блокировке счетов. У нас счета не заблокированы», — пояснил он. Рыбак предположил, что появившиеся сообщения — это журналистская «утка».

Ранее СМИ сообщали, что Киркоров внесен в черный список Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) из-за неоплаченных штрафов от управления ГИБДД по Тверской области на сумму две тысячи рублей за превышение скорости.

В конце августа Филипп Киркоров высказался нецензурной бранью в адрес организаторов музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. Он был недоволен тем, что подготовка к его номеру пошла не по плану. Артист заявил, что шоу не начнется, пока он не закончит репетицию.

Представители исполнителя рассказали, что подготовка к премьере песни «Лунный гость» потребовала много времени и внимания. Для нее задействовали международных специалистов, поэтому артист позволил себе негативные высказывания в адрес организаторов.

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