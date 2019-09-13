09:25 (мск), источник: m24.ru
Федеральная налоговая служба заблокировала счета Киркорова
На 12 сентября счета певца заблокированы в двух банках.
Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ Филиппа Киркорова, сообщает Агентство «Москва».
По данным, размещенным в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций, на 12 сентября счета певца заблокированы в Сбербанке и «СДМ-Банке».
Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак, в свою очередь, опроверг эту информацию. «Первый раз слышу о блокировке счетов. У нас счета не заблокированы», — пояснил он. Рыбак предположил, что появившиеся сообщения — это журналистская «утка».
Ранее СМИ сообщали, что Киркоров внесен в черный список Федеральной службы судебных приставов России (ФССП)
В конце августа Филипп Киркоров высказался нецензурной бранью в адрес организаторов музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. Он был недоволен тем, что подготовка к его номеру пошла не по плану. Артист заявил, что шоу не начнется, пока он не закончит репетицию.
Представители исполнителя рассказали, что подготовка к премьере песни «Лунный гость» потребовала много времени и внимания. Для нее задействовали международных специалистов, поэтому артист позволил себе негативные высказывания в адрес организаторов.