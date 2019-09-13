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13:03 (мск), источник: РИА Новости

Греф назвал две главные проблемы в жизни

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Нехватка денег и их избыток — две ключевые проблемы в жизни, и вопрос, что создает большую головную боль, — риторический, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.

Источник: РИА Новости

«В жизни есть две ключевые проблемы — нехватка денег и их избыток, и вопрос, что создает большую головную боль, — он является риторическим», — сказал глава крупнейшего российского банка.

В свою очередь, модератор сессии пошутил, что когда об этом говорил руководитель Сбербанка, «люди вздрогнули».

«В банкинге у нас есть две проблемы — нехватка ликвидности и избыток ликвидности, и что из этого хуже, тоже большой вопрос», — попытался его успокоить Греф.

РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ «Манеж» работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.

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