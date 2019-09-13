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13:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт диагноз Анастасии Заворотнюк

Врачи диагностировали артистке Анастасии Заворотнюк последнюю стадию опухоли мозга. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал Super.ru в пятницу, 13 сентября.

Источник: РИА "Новости"
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Отмечается, что онкологическое заболевание у Заворотнюк обнаружили якобы после рождения ее дочери Милы. Девочка появилась на свет в конце октября 2018 года.

Директор актрисы Марина Потапова отказалась комментировать информацию о диагнозе. «Вы знаете, что я отвечу», — заявила она.

Ранее в пятницу появилось сообщение о том, что у Заворотнюк начался отек мозга. Ее перевели в реанимацию. Она находится в российской больнице под постоянным наблюдением. Актриса была госпитализирована более двух недель назад после возвращения из Европы, где находилась на лечении, не принесшем результатов.

Сообщения о том, что Заворотнюк борется с раком, ранее уже появлялись в СМИ. Актриса не комментировала их. 5 сентября на вопрос журналистов о состоянии здоровья она промолчала.

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