13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Город в Нидерландах установил на дорогах красные фонари
Это сделано ради летучих мышей.
Нидерландский город Ньивкоп перешел на новый тип уличного освещения — теперь все фонари в одном из его районов светятся красным, сообщает MNN.
Как объяснили городские власти, эта инновация внедрена специально для летучих мышей. Ученые больше пяти лет изучали воздействие искусственного света на ночные виды и пришли к выводу, что красный светодиодный свет, в отличие от любого другого, не наносит им вреда. Летучие мыши просто не реагируют на такое излучение. А вот белый, желтый или зеленый свет их отпугивает, значительно сужая площади обитания и кормежки.
Фонари установили в новом жилом районе, построенном возле заповедника с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных.
Об инициативе узнали в Великобритании и последовали примеру голландцев. Красные фонари начали устанавливать в графстве Вустершир по решению местных властей.
Анна Лысенко