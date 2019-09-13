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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Город в Нидерландах установил на дорогах красные фонари

Это сделано ради летучих мышей.

Источник: Signify

Нидерландский город Ньивкоп перешел на новый тип уличного освещения — теперь все фонари в одном из его районов светятся красным, сообщает MNN.

Как объяснили городские власти, эта инновация внедрена специально для летучих мышей. Ученые больше пяти лет изучали воздействие искусственного света на ночные виды и пришли к выводу, что красный светодиодный свет, в отличие от любого другого, не наносит им вреда. Летучие мыши просто не реагируют на такое излучение. А вот белый, желтый или зеленый свет их отпугивает, значительно сужая площади обитания и кормежки.

Фонари установили в новом жилом районе, построенном возле заповедника с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных.

Об инициативе узнали в Великобритании и последовали примеру голландцев. Красные фонари начали устанавливать в графстве Вустершир по решению местных властей.

Анна Лысенко

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