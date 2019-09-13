18:35 (мск), источник: Секрет Фирмы
Киркоров задолжал 100 млн рублей за ипотеку
Латвийский банк ABLV Bank подал в суд на российского певца Филиппа Киркорова. Речь идёт о взыскании с артиста задолженности в размере €651 000 по кредитному договору.
О поступлении искового заявления к Киркорову и его фирме ООО «Филипп Киркоров Продакшн» сообщила
«Банк требует выплат по просроченной ипотеке. В 2016-м король русского попа покупал в Латвии квартиру», — говорится в публикации.
Певец проходит в иске как заёмщик, а его продюсерская компания — как поручитель. Предварительное заседание по делу назначено на 1 октября.
«Банка нет, он не существует, он был распущен в 2018 году. Сегодня утром была информация, что у Киркорова арестованы все счета, потом налоговая объяснила, что это
Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета Киркорова в «СДМ-Банке» и Сбербанке. Генеральный директор популярного артиста Геннадий Рыбак заявил, что эта информация является фейком.
В начале 2018 года в адрес ABLV Bank поступили обвинения от американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля, содействию Северной Корее в реализации ее ядерной программы. После этого в феврале 2018 года банк объявил о самоликвидации, а позже кредитную организацию лишили лицензии.
Анна Шахова