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18:35 (мск), источник: Секрет Фирмы

Киркоров задолжал 100 млн рублей за ипотеку

Латвийский банк ABLV Bank подал в суд на российского певца Филиппа Киркорова. Речь идёт о взыскании с артиста задолженности в размере €651 000 по кредитному договору.

Источник: РИА "Новости"

О поступлении искового заявления к Киркорову и его фирме ООО «Филипп Киркоров Продакшн» сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина. По её словам, €651 000 — это сумма только основного долга. Помимо неё в иске указаны штраф, неустойка и проценты. По данным Telegram-канала Mash, всего латвийский банк потребовал около €1,5 миллионов (почти 107 млн рублей по курсу ЦБ на 13 сентября).

«Банк требует выплат по просроченной ипотеке. В 2016-м король русского попа покупал в Латвии квартиру», — говорится в публикации.

Певец проходит в иске как заёмщик, а его продюсерская компания — как поручитель. Предварительное заседание по делу назначено на 1 октября.

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«Банка нет, он не существует, он был распущен в 2018 году. Сегодня утром была информация, что у Киркорова арестованы все счета, потом налоговая объяснила, что это какой-то идиот наврал. Филипп — яркая фигура, вот и присылают какую-то чушь. Будем разбираться», — рассказал адвокат певца Александр Добровинский.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета Киркорова в «СДМ-Банке» и Сбербанке. Генеральный директор популярного артиста Геннадий Рыбак заявил, что эта информация является фейком.

В начале 2018 года в адрес ABLV Bank поступили обвинения от американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля, содействию Северной Корее в реализации ее ядерной программы. После этого в феврале 2018 года банк объявил о самоликвидации, а позже кредитную организацию лишили лицензии.

Справка
Как копить, если денег и так нет?В современном мире важно не только научиться зарабатывать деньги, но и правильно их распределять. Сделать это не так уж и сложно, важно лишь знать основные правила.

Анна Шахова

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