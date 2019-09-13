19:40 (мск), источник: ТАСС
Умер певец Эдди Мани
Ему было 70 лет.
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Американский
«Семья Мани с горечью сообщает, что Эдди мирно ушел из жизни сегодня утром. С тяжелым сердцем мы прощаемся с нашим любящим мужем и отцом», — приводит издание заявление близких музыканта.
Мани ранее сообщал, что у него диагностировали рак пищевода.
Эдди Мани родился в Бруклине в 1949 году. За свою карьеру он записал 12 студийных альбомов, первый из них появился в 1977 году, последний — в 2007-м. Среди наиболее известных песен артиста — Baby Hold On, Two Tickets to Paradise, Shakin и Take Me Home Tonight.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.