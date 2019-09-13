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19:40 (мск), источник: ТАСС

Умер певец Эдди Мани

Ему было 70 лет.

Источник: AFP 2019

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Американский рок-певец и автор песен Эдди Мани умер в США в пятницу в возрасте 70 лет. Об этом сообщил журнал Variety.

«Семья Мани с горечью сообщает, что Эдди мирно ушел из жизни сегодня утром. С тяжелым сердцем мы прощаемся с нашим любящим мужем и отцом», — приводит издание заявление близких музыканта.

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Мани ранее сообщал, что у него диагностировали рак пищевода.

Эдди Мани родился в Бруклине в 1949 году. За свою карьеру он записал 12 студийных альбомов, первый из них появился в 1977 году, последний — в 2007-м. Среди наиболее известных песен артиста — Baby Hold On, Two Tickets to Paradise, Shakin и Take Me Home Tonight.

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