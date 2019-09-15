02:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Юрий Лоза: Билли Айлиш — шепчет непонятно что, там слушать нечего
Российский певец обрушился с критикой на американскую звезду и телеведущего Ивана Урганта.
Юрия Лозу раздражает шумиха вокруг американской певицы Билли Айлиш. Популярный российский исполнитель высказался по поводу мегапопулярной 17-летней звезды, чье выступление собрало 15-тысячную армию фанатов в Москве.
— Кто вообще такая Билли Айлиш? То Монеточка, то теперь она, ну дали ей
— Да кто такой Ургант вообще, тоже мне нашли авторитета? — фыркнул Лоза. — Он ведет американскую передачу, ее купили полностью у америкосов, пишут каждый день, кого позвать и что говорить. Получается, в американской передаче ведущий спрашивает у американской певицы, что она поет. Ну и чего тут обсуждать?
Мы возразили, что обсуждать
Но собеседник был непреклонен.
Да мало ли на кого скупали билеты за пятнадцать минут! Я вам сотню примеров приведу. На футбольные матчи скупают, на бои без правил скупают за пятнадцать минут. Неужели каждый раз, когда скупают билеты, мы должны это обсуждать? Это естественный вообще процесс.
Популярность певицы Лоза списал на «стадный эффект» молодежи: «В компании молодежи если не будешь поддерживать некоторые популярные тренды — станешь белой вороной», а причину возникновения модного тренда в лице Билли Айлиш объяснил при помощи метафоры с разорванными на попе джинсами: «Если вы как человек захотите быть оригинальным, самобытным — то вы не будете модным. А если хотите быть как все — наденьте то, что носят все. Все разорвали штаны на ж… — и вы разорвите, хотя вам это совершенно не нужно. Это мода так устроена специально развивать стадный инстинкт в молодежной среде: «Ах, все слушают Билли Айлиш! Ах! как можно не слушать Билли Айлиш».
На вопрос, как можно не слушать Билли Айлиш, ответил коротко: