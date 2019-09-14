Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Дмитрий Медведев протестировал VR-шлем Премьер-министр России Дмитрий Медведев примерил шлем виртуальной реальности
Фоторепортажи
9Противный ветер
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
08:03 (мск), источник: Life.ru

В России за 10 лет стало в 2,5 раза больше долгожителей

Так, численность мужчин старше 100 лет на январь этого года составила 5895 человек, женщин — 14 687 человек.

Источник: Reuters

Численность россиян, которые переступили 100-летний рубеж, возросла с 7718 человек в 2009 году до 20 582 человек на начало 2019 года. Об этом сообщается в материалах Росстата, размещённых на сайте ведомства.

За последние 10 лет количество долгожителей в РФ выросло более чем в 2,5 раза. Так, численность мужчин старше 100 лет на январь 2019 года составила 5895 человек, женщин — 14 687 человек. Общее число долгожителей на начало года составило 20 582 человека.

При этом число женщин старше 100 лет на январь 2009 года, по данным Росстата, составило 6465 человек, мужчин — 1253 человека.

 Сенатор предложил Украине войти в состав России
Мерзкие дырочки! Новый трёхкамерный айфон вызвал у людей отвращение
Германия ограничила «Газпрому» доступ к газопроводу OPAL
СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
В российскую экономику вложат миллиарды
Сноуден тайно женился в России
На дне озер скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайно
Итальянский футболист вступился за российского школьника
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Назван самый прибыльный автомобиль в мире Интересно, но им оказался не какой-нибудь популярный кроссовер и даже не ультрадорогой гиперкар
Кино
66-летняя Вероника Кастро завершила карьеру Звезда сериала «Дикая роза» пожаловалась на «агрессию и насмешки»
Недвижимость
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Маленькая квартира, где есть все необходимое
Дети
Сын Собчак во время ее свадьбы остался с папой Платон гостит у Максима Виторгана
Леди
В гостях: как выглядит двухэтажная квартира Климовой Рассказываем о жилье актрисы Екатерины Климовой. И показываем фотографии ее квартиры.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь