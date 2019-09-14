Найден угорь, который бьет разрядом в 860 вольт

Ученые обнаружили два новых вида электрических угрей, один из которых генерирует разряд напряжением до 860 вольт. Он получил название Electrophorus voltai.
До сих пор «рекорд» для этого вида рыб составлял 650 вольт, пишут исследователи в Nature Communications. Таким образом, новый вид является самым мощным биоэлектрическим генератором на планете.
Electrophorus voltai и Electrophorus varii распространены в реках Бразильского щита, преимущественно в штате Пара. E. voltai вырастает до 1,71 м. У него широкая голова, коричневатый окрас, вдоль спины проходит яркая линия.
E. voltai предпочитает воду, насыщенную кислородом с низкой проводимостью. Часто встречается в водоемах с порогами и водопадами. Обитает преимущественно на дне. Питается рыбой, ракообразными, земноводными и даже наземными животными. Охотясь, угорь бьет свою жертву током.