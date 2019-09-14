14:36 (мск), источник: РАПСИ
Тысячи россиян вместе со звездами театра и кино дали старт масштабной кампании «Сохраним лес»
МОСКВА, 14 сен — РАПСИ. Десятки тысяч жителей России вместе со звездами театра, кино,
Всего в рамках осеннего экомарафона, который продлится до начала ноября, планируется высадить как минимум 30 миллионов деревьев. Ожидается, что в восстановлении лесов примут участие около 3 миллиона человек по всей стране.
«Особое внимание в рамках кампании уделено регионам, для которых проблема лесовосстановления наиболее актуальна: Иркутской области, Красноярскому и Забайкальскому краям, республикам Бурятия и Якутия, а также Архангельской областям. Именно там в субботу на высадку деревьев наряду с местными жителями, добровольцами, представителями общественных организаций и органов власти приехали звезды кино, театра, ТВ и шоу-бизнеса», — рассказали в Рослесхозе.
Так, в Иркутской области высадил саженцы всемирно известный музыкант,
«В этом году кампания по восстановлению лесов приобрела общенациональный масштаб: все места посадок в регионах нанесены на специальную интерактивную карту на сайте сохранимлес.рф и в одноименном приложении в соцсети “ВКонтакте”, где с помощью геолокации можно найти координаты ближайшей к пользователю точки посадки, количество деревьев, виды саженцев и контакты ответственного лица и приехать посадить саженцы», — сообщили в
Кампания «Сохраним лес» станет частью традиционной ежегодной акции «Живи, лес!», которая проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства.
Сейчас леса восстанавливаются только на 62%, через пять лет этот показатель должен составлять 100%. Таким образом, в стране должна сформироваться новая культура экологически ответственного поведения, пояснили в ведомстве.