20:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Дублеру Щелковского шоссе не находят верного пути
Проект дороги через «Лосиный остров» не сдвинулся после поручения Дмитрия Медведева.
Спустя полгода после поручения Дмитрия Медведева проработать вопрос об изменении границ национального парка «Лосиный остров» для строительства дублера Щелковского шоссе дальнейшая судьба проекта
Как ранее сообщал «Ъ», поручение премьера было дано после встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, который в марте 2019 года просил Медведева ускорить строительство дублера Щелковского шоссе.
Росавтодор выбрал в качестве оптимального варианта строительство дублера через лес, так как для реконструкции трассы потребовался бы снос домов. Лесной массив, через который пройдет дорога, входит в состав «Лосиного острова», но на территории ООПТ строить нельзя — потребовалось изменение границ нацпарка.
Строительство дублера оценивается в 37−45 млрд руб.
Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минприроды к апрелю проработать вопрос об изменении границ нацпарка. «Ъ» уже рассказывал о проекте правительственного постановления (подготовлен Минприроды), предусматривающем изъятие из территории парка «Лосиный остров» 140 га земель. В феврале документ прошел общественное обсуждение, в природоохранном ведомстве говорят, что он «дорабатывается с учетом замечаний». При этом первоначально проект формально не был связан с необходимостью прокладки трассы.
В свою очередь, в Минюсте (письмо в середине августа за подписью замминистра Алисы Безродной было направлено в Минприроды; есть в распоряжении «Ъ») обращают внимание, что изменение границ нацпарка путем исключения из него участков действующим законодательством не предусмотрено. «Отсутствие в законодательстве прямого запрета на исключение территорий из границ нацпарка не свидетельствует о том, что площадь нацпарка может быть изменена посредством такого исключения, даже если при этом предусматривается присоединение к ООПТ новых территорий», — говорится в письме.
внесение поправок в федеральный закон, разрешающих исключать участки для реализации конкретного проекта, или альтернативные маршруты трассы в обход территории нацпарка.
В Минприроды «Ъ» сообщили, что анализ норм действующего природоохранного законодательства направлен в правительство. «Ъ» уточнил, что необходимо сделать для реализации проекта. В ведомстве ответили, что потребуется принятие федерального закона, направленного «на создание нового механизма исключения земельных участков из границ особо охраняемых природных территорий». При этом в Минприроды не уточнили, планируют ли инициировать подобные поправки.
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Эксперт ОНФ Антон Хлынов обращает внимание, что в границах нацпарка есть ряд населенных пунктов, к тому же значительная часть его территории находится в черте Москвы. По словам Хлынова, закон об ООПТ допускает подобное строительство для «обеспечения функционирования населенных пунктов, расположенных в границах нацпарка». Хлынов считает допустимым такой вариант, если чиновники подтвердят невозможность реализации других путей решения проблемы, а также в случае положительного заключения государственной экологической экспертизы. Подмосковное отделение ОНФ направило такое предложение в правительство Московской области.
Внесение поправок, которые предлагают ведомства, создаст прецедент для всей заповедной системы, поскольку другие компании также захотят воспользоваться этим механизмом, говорит эксперт «Гринпис России» Михаил Крейндлин.
Но еще опаснее, если такая проблема будет решена путем правительственного акта об изъятии земель из нацпарка под видом расширения.
Эксперт также указывает, что позиция Минюста о недопустимости исключения территорий из нацпарка даже в случае присоединения к ООПТ новых территорий ставит крест на других подобных проектах. Так, «Ъ» подробно писал о планах Минприроды изменить границы нацпарка «Югыд ва» (Коми), исключив из него участки с месторождением золота, а взамен включить 183 тыс. га леса. «Поскольку губернатор Подмосковья не смог повлиять на вопрос строительства дублера, значит, он все же не решаемый», — заключает Крейндлин.
Анна Васильева, Иван Буранов