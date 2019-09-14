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16:01 (мск), источник: Интерфакс

ЦРУ рассказало, как использовало голубей-шпионов в холодную войну

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — ЦРУ США рассекретило детали своих операций времен холодной войны, в которых использовались голуби, сообщает «Би-би-си».

Источник: AP 2019

В обнародованных документах рассказывается, что голубей тренировали для секретных миссий, которые, в частности, включали фотографирование объектов на территории СССР.

Голуби были не единственными животными, которых привлекали спецслужбы: вороны сбрасывали подслушивающие устройства на подоконники, а дельфинов тренировали для операций под водой.

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«Би-би-си» напоминает, что музей ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния) закрыт для посещения, но журналист телерадиовещательной корпорации во время интервью в штаб-квартире управления обратил внимание на фигуру голубя с закрепленной на нем камерой. На тот момент операции с использованием животных были засекречены.

Но теперь удалось выяснить, что в 1970-е годы в ходе операции «Такана» американские спецслужбы изучали возможность закреплять на голубях небольшие камеры, которые автоматически делали бы снимки. Голуби были идеальны для подобной миссии благодаря уникальной способности найти путь домой из любой точки, даже оттуда, где они раньше никогда не были. Сделанные ими снимки были более высокого качества, нежели спутниковые фотографии того времени.

Кроме того, ЦРУ испытывали возможность электрической стимуляции мозга собак, чтобы ориентировать их на расстоянии, и пытались размещать подслушивающие устройства в кошках в рамках операции «Слуховой котик».

К 1967 году ЦРУ тратило более $600 тысяч на программы с участием птиц, дельфинов, собак и кошек.

Спецслужба испытывала животных от попугаев до соколов, к середине 1970-х ЦРУ пришло к выводу, что именно голуби идеальны для шпионажа.

Как следует из документов, в сентябре 1976 года была определена цель — ленинградская судоверфь, где создавались передовые советские подлодки. Как констатирует «Би-би-си», это последняя часть из рассекреченных материалов и итог операции широкой публике все еще неизвестен.

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