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16:39 (мск), источник: Интерфакс

РПЦ приняла в свой состав главу «русского экзархата»

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU — Священный Синод в Москве принял главу «русского экзархата» Константинополя Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом «Дубнинский».

Источник: РИА "Новости"

Также в эту юрисдикцию приняты все желающие того клирики, находящиеся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление.

Это решение было принято Синодом РПЦ в субботу на внеочередном заседании по итогам рассмотрения обращения архиепископа Иоанна.

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Управление приходами поручено архиепископу Дубнинскому Иоанну.

После получения обращения от собрания представителей приходов Синод РПЦ дополнительно обсудит будущую каноническую форму их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций «русского экзархата».

Как сообщалось, на прошедшем 7 сентября в Париже общем собрании большинство приходов экзархата выразили желание перейти под управление РПЦ, в то же время по итогам голосования не набралось необходимых по уставу двух третей голосов. После этого в Московском патриархате заявили о готовности принимать общины, желающие к нему перейти, в индивидуальном порядке.

В ноябре 2018 года Константинополь принял одностороннее решение о роспуске «русского экзархата» и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты дальнейшего развития.

Месяц назад Московский патриархат официально предложил «русскому экзархату» в Европе присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции. Константинополь же в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат посчитал закрытым.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе («русский экзархат») с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
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До этого момента западноевропейскими русскими церквями управлял архиепископ Евлогий (Георгиевский), однако в 1930 году РПЦ отстранила его от должности. Тем не менее, большинство приходов сохранили лояльность архиепископу Евлогию, который обратился к патриарху Константинопольскому и получил от него титул патриаршего экзарха.

В 1944 году архиепископ Евлогий предпринял попытку вернуться в юрисдикцию Московской патриархии, и с тех пор статус архиепископии оставался неопределенным.

В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя, однако в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и в настоящее время обсуждает варианты будущего, один из которых — воссоединение с РПЦ.

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

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