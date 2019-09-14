16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии жили сумчатые гиганты весом больше тонны
Ученые узнали больше об их образе жизни.
В доисторические времена Австралия была заселена палорхестами — травоядными сумчатыми семейства Palorchestidae, которые вымерли около 11 тысяч лет назад.
Останки этих крупных животных находят на континенте повсеместно. Но только теперь ученые из Университета Монаша (Мельбурн) смогли сделать детальные выводы относительно морфологии их тел и образа жизни. Анализ исследователей опубликован в PLOS ONE.
Некоторые виды палорхестов были сопоставимы по размеру с лошадью, но весили при этом не менее тонны. Их конечности с длинными когтями, как у коал, были чрезвычайно мускулистыми и согнутыми в локтевых суставах под углом 100 градусов. Это позволяло животным с легкостью срывать листья, кору и ветви деревьев, которыми они питались.
Известно, что черепа палорхестов имели странную форму. Строение носа сближает их с современными тапирами — у австралийских гигантов тоже был небольшой хобот.
«Это исследование позволило нам впервые оценить, насколько огромными были сумчатые палорхесты, и в то же время дало первое полное представление о странной анатомии конечностей, беспрецедентной в мире млекопитающих», — прокомментировали авторы свои открытия.
Анна Лысенко