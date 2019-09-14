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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии жили сумчатые гиганты весом больше тонны

Ученые узнали больше об их образе жизни.

В доисторические времена Австралия была заселена палорхестами — травоядными сумчатыми семейства Palorchestidae, которые вымерли около 11 тысяч лет назад.

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Останки этих крупных животных находят на континенте повсеместно. Но только теперь ученые из Университета Монаша (Мельбурн) смогли сделать детальные выводы относительно морфологии их тел и образа жизни. Анализ исследователей опубликован в PLOS ONE.

Некоторые виды палорхестов были сопоставимы по размеру с лошадью, но весили при этом не менее тонны. Их конечности с длинными когтями, как у коал, были чрезвычайно мускулистыми и согнутыми в локтевых суставах под углом 100 градусов. Это позволяло животным с легкостью срывать листья, кору и ветви деревьев, которыми они питались.

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Известно, что черепа палорхестов имели странную форму. Строение носа сближает их с современными тапирами — у австралийских гигантов тоже был небольшой хобот.

«Это исследование позволило нам впервые оценить, насколько огромными были сумчатые палорхесты, и в то же время дало первое полное представление о странной анатомии конечностей, беспрецедентной в мире млекопитающих», — прокомментировали авторы свои открытия.

Анна Лысенко

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