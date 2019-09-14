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18:19 (мск), источник: Секрет Фирмы

Государство может забирать до 70% пенсии. В ПФР рассказали, в каких случаях

Пенсионный фонд России назвал причины, по которым могут быть уменьшены пенсионные выплаты. Самый очевидный фактор, влияющий на размер пенсии, — это место проживания. В случае, если пенсионер переедет в другой город, сумма выплат может уменьшиться из-за изменения регионального коэффициента. Чтобы избежать подобных проблем, при смене места жительства следует сохранить регистрацию в том населенном пункте, где платили больше.

Источник: Reuters

Также пенсия может быть снижена из-за неоплаченной квартплаты, просроченных штрафов и других задолженностей. При наличии соответствующего решения суда необходимая сумма будет взыскана из пенсионных выплат.

В некоторых случаях закон разрешает удерживать по исполнительным документам до 70% пенсии.

Помимо прочего, ПФР имеет право взыскать из пенсии излишне выплаченную сумму. Такая ситуация может возникнуть, если пенсионер вовремя не проинформировал организацию об изменении обстоятельств, влияющих на получение выплат. При возмещении этой суммы удержания не могут превышать 20% установленной пенсии.

В случае уменьшения пенсионных выплат ПФР посоветовала обращаться за разъяснением в их клиентскую службу. Такая информация должна быть предоставлена без учёта места постоянной регистрации, отметили в Пенсионном фонде. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила средний размер страховых пенсий в 2020 году.

Анна Шахова

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