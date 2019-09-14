Государство может забирать до 70% пенсии. В ПФР рассказали, в каких случаях

Также пенсия может быть снижена из-за неоплаченной квартплаты, просроченных штрафов и других задолженностей. При наличии соответствующего решения суда необходимая сумма будет взыскана из пенсионных выплат.
В некоторых случаях закон разрешает удерживать по исполнительным документам до 70% пенсии.
Помимо прочего, ПФР имеет право взыскать из пенсии излишне выплаченную сумму. Такая ситуация может возникнуть, если пенсионер вовремя не проинформировал организацию об изменении обстоятельств, влияющих на получение выплат. При возмещении этой суммы удержания не могут превышать 20% установленной пенсии.
В случае уменьшения пенсионных выплат ПФР посоветовала обращаться за разъяснением в их клиентскую службу. Такая информация должна быть предоставлена без учёта места постоянной регистрации, отметили в Пенсионном фонде. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила средний размер страховых пенсий в 2020 году.