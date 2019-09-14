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16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые раскрыли тайну «влюбленных из Модены»

И разочаровали любителей романтических историй.

Знаменитые «любовники из Модены», чья могила была обнаружена в Италии в 2009 году, оказались мужчинами.

Находка двух тел на территории древнего некрополя в Модене десять лет назад стала сенсацией в СМИ. Неизвестные были похоронены в период между IV и VI веками нашей эры. Кто-то расположил их тела так, чтобы они «смотрели» друг на друга и держались за руки. Из-за плохого состояния останков археологи не смогли сразу идентифицировать пол похороненных.

В новом исследовании итальянские ученые проанализировали зубную эмаль из захоронения и установили, что оба скелета принадлежали мужчинам. Их выводы опубликованы в Scientific Reports.

Исследователи предположили, что останки могли принадлежать друзьям или побратимам, которые вместе погибли в бою. Версию о нетрадиционной ориентации они называют маловероятной, ведь в период раннего Средневековья об открытой демонстрации таких отношений не могло быть и речи.

Анна Лысенко

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