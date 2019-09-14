Ученые раскрыли тайну «влюбленных из Модены»

Знаменитые «любовники из Модены», чья могила была обнаружена в Италии в 2009 году, оказались мужчинами.
Находка двух тел на территории древнего некрополя в Модене десять лет назад стала сенсацией в СМИ. Неизвестные были похоронены в период между IV и VI веками нашей эры. Кто-то расположил их тела так, чтобы они «смотрели» друг на друга и держались за руки. Из-за плохого состояния останков археологи не смогли сразу идентифицировать пол похороненных.
В новом исследовании итальянские ученые проанализировали зубную эмаль из захоронения и установили, что оба скелета принадлежали мужчинам. Их выводы опубликованы в Scientific Reports.
Исследователи предположили, что останки могли принадлежать друзьям или побратимам, которые вместе погибли в бою. Версию о нетрадиционной ориентации они называют маловероятной, ведь в период раннего Средневековья об открытой демонстрации таких отношений не могло быть и речи.