18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пенсионер поймал на крючок крокодила (видео)
Он думал, что это большая рыба.
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Он думал, что это большая рыба.
Пожилая пара рыбачила с лодки на окраине города Уэйпа в австралийском Квинсленде.
Мужчина почувствовал, что на крючок попалась очень крупная рыба. Он долго боролся с ней и в конце концов вытащил улов. Но оказалось, что зря.
«Это был тот единственный улов, который мы рады были бы отпустить», — прокомментировал случай рыбак.
Оказалось, что крокодил проглотил клюнувшую рыбу вместе с крючком.
Анна Лысенко