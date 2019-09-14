Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После хайпаКак сейчас живут те, кто внезапно прославился?
Фоторепортажи
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионер поймал на крючок крокодила (видео)

Он думал, что это большая рыба.

Пожилая пара рыбачила с лодки на окраине города Уэйпа в австралийском Квинсленде.

Мужчина почувствовал, что на крючок попалась очень крупная рыба. Он долго боролся с ней и в конце концов вытащил улов. Но оказалось, что зря.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это был тот единственный улов, который мы рады были бы отпустить», — прокомментировал случай рыбак.

Оказалось, что крокодил проглотил клюнувшую рыбу вместе с крючком.

Анна Лысенко

Читайте также
Число пострадавших в аварии под Ярославлем возросло до 28
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
ПФР рассказал о возможных причинах уменьшения пенсий
Нурмагомедов сдержал слово перед Порье
НХЛ вынесла Кузнецову наказание за употребление наркотиков
Германия ограничила «Газпрому» доступ к газопроводу OPAL
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
«Народных мстителей» на дорогах начали лишать прав Перспектива лишиться права на управление автомобилем грозит тем, кто решит вывести из строя мобильную дорожную камеру
Кино
66-летняя Вероника Кастро завершила карьеру Звезда сериала «Дикая роза» пожаловалась на «агрессию и насмешки»
Недвижимость
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Названы 7 самых инстаграмных мест Санкт-Петербурга (фото)
Маленькая квартира, где есть все необходимое
Популярные темы на «Детях»
Колготки моей дочери надели на другого ребенка. 434
Бессовестная 97
Мамам особых детей и не только 96
Основная мысль - задолбалась 74
Леди
В гостях: как выглядит двухэтажная квартира Климовой Рассказываем о жилье актрисы Екатерины Климовой. И показываем фотографии ее квартиры.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь