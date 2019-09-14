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19:59 (мск), источник: BFM.ru

В сети обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова

Торжество вышло за рамки светской жизни: о бракосочетании-перформансе говорят даже внутри Русской православной церкви.

Источник: РИА "Новости"

Катафалки, кареты, тосты от политиков, танцы невесты в нижнем белье — в сети бурно обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Событие вышло за рамки светской жизни: о бракосочетании-перформансе говорят даже внутри РПЦ.

В недавнем интервью Tatler Ксения Собчак вспоминала, что больше нее свадеб в этой стране провел только Иван Ургант. Возможно, поэтому публичная часть ее собственной свадьбы была сплошным пранком, на который многие попались.

Свадебный катафалк, на котором Собчак и Богомолов ехали в загс, в сети назвали оскорблением памяти тех, кого в нем возили! Но многим даже понравилось: черный юмор, Memento mori на празднике жизни. Безвкусица, возможно, но чем бы дитя ни тешилось, прокомментировал торжество Филипп Киркоров, который на нем же и пел.

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РПЦ возмутил факт венчания звездной пары: протоирей Всеволод Чаплин окрестил Собчак легкомысленной за то, что она назвала венец, символ чистоты и верности, короной.

А протодиакон Андрей Кураев и вовсе предположил, что теперь придется снести храм, в котором все происходило. А ведь там Пушкин венчался с Наталией Гончаровой. Кстати, это не совсем так: храм Большого Вознесения тогда еще недостроили, и поэт венчался в трапезной на его территории.

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В результате в свадебный переполох пришлось вмешаться пресс-службе Московского патриархата.

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Представитель патриарха Владимир Легойда заявил, что все церковные требования перед таинством были соблюдены: Собчак и Богомолов общались со священником, а также письменно раскаялись в «безнравственных и кощунственных поступках».

Обсуждают также список гостей, напоминающий рейтинги Forbes, и виш-лист с вазой за 100 тысяч и ковром за 800 тысяч рублей. Как выразился драматург «Гоголь-центра» Валерий Печейкин: «Свадьба Богомолова и Собчак — это праздник эгоизма, когда два человека, которые любят только себя, полюбили друг друга».

Действительно, полюбили, говорит ресторатор Аркадий Новиков, который присутствовал вчера на светской части торжества в Музее Москвы.

Таких влюбленных глаз, лиц я не видел давно. Я не знаю, насколько Константин любит Ксению, но это выглядит так, это такая нечеловеческая преданность. Я не знаю, сколько это продлится. Дай бог, чтобы это было вечно. Но то, как она на него смотрит и как он на нее смотрит — можно выразить свое восхищение. Все мы задумываемся: «А правда? А честно это? Действительно это так? А действительно любит?» А тут ни у одного человека не вызывало сомнения.
Аркадий Новиков

Были романтические моменты: песни Богомолова и Собчак друг другу, свадебный вальс под песню «Снег» Киркорова. Стилист и светская львица Елена Перминова, по ее словам, «плакала, наверное, раз пять».

Были и моменты, о которых гостей просили не рассказывать, например танец невесты для жениха в корсете и чулках, но видео все равно просочилось в сеть. В остальном свадьба была даже немного скромной, отметил продюсер Виктор Дробыш:

«Была красивая невеста, счастливая, и с каким-то очень даже нестандартным для нее нежным взглядом. Потому что обычно для меня Собчак — это больше такая ехидная девчонка, которая постоянно либо хохмит, либо кого-то поддевает. А здесь она была такая умиротворенная. Такой жених счастливый. Какие-то человеческие тосты. Очень красиво поздравил молодых с песней Киркоров».

Они станцевали, как смогли. Неожиданно душевно. Потому что я ждал какого-то подвоха. Я думал, что сейчас в какой-то момент всех заставят раздеться догола и под Хачатуряна, под «Танец с саблями», все должны будут брать какую-нибудь крепость. Или Кремль даже.
Виктор Дробыш

Среди гостей, а это Светлана Лобода, Рената Литвинова, Владимир Познер и другие, были и политики. Помощники президента Владислав Сурков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приехали к ночи. Песков даже зачитал тост, поцеловал в щеку невесту и признался, что не видел ни одного спектакля Богомолова. В Twitter свадьбу уже назвали «государственной», а дружбу Собчак с представителями конкурента на выборах — странной.

Также обсуждалось возвращение Собчак на ТВ, в этот раз федеральное. На свадьбе гендиректор Первого канала поздравил невесту с новым шоу и началом совместной работы. Накануне на канале вышел анонс, в котором Ксения лежит в ванной и разговаривает с неким Андреем по телефону.

Многие предположили, что это Малахов и что ведущая займет его место в «Пусть говорят». На второй день свадьбы Малахов опубликовал ролик: он лежит с женой в такой же ванне и говорит женщине по телефону: «Знаешь, сколько у него таких было?» Говорил Малахов про Эрнста или про Богомолова, неизвестно.

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