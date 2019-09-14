19:59 (мск), источник: BFM.ru
В сети обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова
Торжество вышло за рамки светской жизни: о
Катафалки, кареты, тосты от политиков, танцы невесты в нижнем белье — в сети бурно обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Событие вышло за рамки светской жизни: о
В недавнем интервью Tatler Ксения Собчак вспоминала, что больше нее свадеб в этой стране провел только Иван Ургант. Возможно, поэтому публичная часть ее собственной свадьбы была сплошным пранком, на который многие попались.
Свадебный катафалк, на котором Собчак и Богомолов ехали в загс, в сети назвали оскорблением памяти тех, кого в нем возили! Но многим даже понравилось: черный юмор, Memento mori на празднике жизни. Безвкусица, возможно, но чем бы дитя ни тешилось, прокомментировал торжество Филипп Киркоров, который на нем же и пел.
РПЦ возмутил факт венчания звездной пары: протоирей Всеволод Чаплин окрестил Собчак легкомысленной за то, что она назвала венец, символ чистоты и верности, короной.
А протодиакон Андрей Кураев и вовсе предположил, что теперь придется снести храм, в котором все происходило. А ведь там Пушкин венчался с Наталией Гончаровой. Кстати, это не совсем так: храм Большого Вознесения тогда еще недостроили, и поэт венчался в трапезной на его территории.
В результате в свадебный переполох пришлось вмешаться
Представитель патриарха Владимир Легойда заявил, что все церковные требования перед таинством были соблюдены: Собчак и Богомолов общались со священником, а также письменно раскаялись в «безнравственных и кощунственных поступках».
Обсуждают также список гостей, напоминающий рейтинги Forbes, и
Действительно, полюбили, говорит ресторатор Аркадий Новиков, который присутствовал вчера на светской части торжества в Музее Москвы.
Таких влюбленных глаз, лиц я не видел давно. Я не знаю, насколько Константин любит Ксению, но это выглядит так, это такая нечеловеческая преданность. Я не знаю, сколько это продлится. Дай бог, чтобы это было вечно. Но то, как она на него смотрит и как он на нее смотрит — можно выразить свое восхищение. Все мы задумываемся: «А правда? А честно это? Действительно это так? А действительно любит?» А тут ни у одного человека не вызывало сомнения.
Были романтические моменты: песни Богомолова и Собчак друг другу, свадебный вальс под песню «Снег» Киркорова. Стилист и светская львица Елена Перминова, по ее словам, «плакала, наверное, раз пять».
Были и моменты, о которых гостей просили не рассказывать, например танец невесты для жениха в корсете и чулках, но видео все равно просочилось в сеть. В остальном свадьба была даже немного скромной, отметил продюсер Виктор Дробыш:
«Была красивая невеста, счастливая, и с
Они станцевали, как смогли. Неожиданно душевно. Потому что я ждал
какого-топодвоха. Я думал, что сейчас в какой-томомент всех заставят раздеться догола и под Хачатуряна, под «Танец с саблями», все должны будут брать какую-нибудькрепость. Или Кремль даже.
Среди гостей, а это Светлана Лобода, Рената Литвинова, Владимир Познер и другие, были и политики. Помощники президента Владислав Сурков и
Также обсуждалось возвращение Собчак на ТВ, в этот раз федеральное. На свадьбе гендиректор Первого канала поздравил невесту с новым шоу и началом совместной работы. Накануне на канале вышел анонс, в котором Ксения лежит в ванной и разговаривает с неким Андреем по телефону.
Многие предположили, что это Малахов и что ведущая займет его место в «Пусть говорят». На второй день свадьбы Малахов опубликовал ролик: он лежит с женой в такой же ванне и говорит женщине по телефону: «Знаешь, сколько у него таких было?» Говорил Малахов про Эрнста или про Богомолова, неизвестно.